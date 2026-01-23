Puente descarta que el carril de Adamuz sea de acero chino: "Es de ArcelorMittal"

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha descartado este viernes en rueda de prensa que el carril donde se produjo el fatídico accidente de Adamuz (Córdoba) hubiera sido fabricado por una empresa china y ha informado de que la empresa fabricante es ArcelorMittal. Esto ha dicho el ministro:

"El carril es un carril de ArcelorMittal, también otro bulo, que era chino, ArcelorMittal, con su numeración, empresa siderúrgica española que suministra carril desde tiempo inmemorial, absolutamente contrastada, en fin. Y que tiene sus controles de calidad, o tiene que tenerlos, obviamente, y completamente certificada con toda la numeración, etc., igual que las soldaduras también tienen su trazabilidad" ha comentado.

"Es decir, que tenemos trazados los carriles, la colada que se empleó para la fabricación de sus carriles, me dicen que son en torno a 200 toneladas cada colada y con eso se hace un número de carriles "x" y eso está todo numerado, sabemos la colada de ese carril y sabemos qué soldador llevó a cabo la soldadura, que insisto fue revisada, con fluidos y con ultrasonidos una vez hecha y todo recibió el visto bueno y también visualmente", ha añadido el ministro Óscar Puente.

Sobre la posibilidad de un defecto de fábrica del carril de Adamuz, Puente ha dicho que "se requiere un análisis del laboratorio. Lo que sí tenemos garantizado es que sabemos la trazabilidad de esa partida y no está de más que eso si, a partir de ya, nos pongamos a localizar esos carriles."

A todo esto, el presidente de Adif añadía que "ArcelorMittal es una empresa top que suministra casi el 100% del carril que utiliza Adif. Un carril fabricado en España, con estándares de sostenibilidad, y evidentemente si se deriva alguna responsabilidad pues nuestros servicios jurídicos determinarán la que tenga [la responsabilidad] y veremos donde acaba esto. Si le puedo decir que el ministro me ha dado indicaciones para localizar los lotes de ese mismo carril y tener una auscultación especial de cada uno de los elementos que se encuentren".

El intento de transparencia mostrada en esta ocasión contrasta con la opacidad que hay a la hora de conocer el nombre de las empresas que realizaron la revisión de las vías de Adamuz, algo que ha contado Beatriz García en Libre Mercado.