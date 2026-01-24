Arcelormittal se pronuncia tras el señalamiento de Puente por el accidente de Adamuz

ArcelorMittal, fabricante del acero con el que se remodelaron las vías de Adamuz, ha señalado que esperará al informe definitivo de la CIAF antes de emitir cualquier valoración sobre la existencia de un posible defecto en el carril donde descarriló el tren. La empresa ha confirmado su disposición a colaborar con la investigación, aunque por el momento no se le ha solicitado información específica, según fuentes de la compañía.

Ayer durante la comparecencia el ministro de Transportes, Óscar Puente, planteó la hipótesis de que uno de los factores que podrían haber contribuido al accidente fuera un defecto de fábrica en el carril y anunció que ha ordenado revisar todos los lotes de carril fabricados e instalados en las vías afectadas.

Tanto Puente como el presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, defendieron la fiabilidad de ArcelorMittal, calificándola de empresa "puntera" que fabrica prácticamente la totalidad de los carriles del país en su planta de Gijón (Asturias). Marco de la Peña añadió que, en caso de derivarse alguna responsabilidad, los servicios jurídicos de Adif evaluarían las acciones a tomar, aunque por ahora todo son hipótesis hasta la publicación del informe final de la CIAF.

Asimismo, durante la rueda de prensa, Puente descartó que los carriles fueran de fabricación china y afirmó que la trazabilidad de cada pieza está controlada, incluyendo la colada de acero, la numeración de los carriles y la identificación de los soldadores que realizaron las uniones, las cuales fueron revisadas con ultrasonidos y aprobadas también visualmente. "El carril es un carril de ArcelorMittal… absolutamente contrastada, con sus controles de calidad y completamente certificada", señaló el ministro.

El accidente ha reabierto el debate sobre la transparencia en la gestión de la red ferroviaria española. Aunque el Ministerio de Transportes ha publicado un documento con un cronograma detallado de inspecciones previas entre octubre de 2025 y enero de 2026, incluyendo auscultaciones geométricas, inspecciones visuales y dinámicas con trenes de medición, no se han divulgado los nombres de las empresas que realizaron estos trabajos.

Las empresas que ejecutaron las inspecciones y soldaduras

Tal y como ha contado Beatriz García en Libre Mercado, fuentes del sector explican que Adif contrata el mantenimiento de la infraestructura de Alta Velocidad a empresas privadas, generalmente siguiendo los pliegos de contratación que incluyen a la adjudicataria de la obra.

Entre estas compañías figuran Redalsa —participada por Adif y especializada en soldaduras y auscultación ultrasónica—, Azvi y otras ingenierías como Ineco o Ayesa, que habitualmente realizan asistencia técnica y control de obra. Sin embargo, no se sabe con certeza qué empresa ejecutó cada inspección o soldadura en el tramo implicado en Adamuz, lo que genera un clima de incertidumbre.

Por su parte, Puente y Marco han asegurado que se localizarán los lotes de carril implicados para realizar una auscultación especial y garantizar su seguridad. El presidente de Adif destacó que ArcelorMittal suministra casi el 100% de los carriles utilizados por la compañía, todos ellos fabricados en España bajo estándares de sostenibilidad, y subrayó que se analizará cualquier responsabilidad en caso de que se detecte alguna anomalía.