La confusa explicación de Puente y Adif sobre cuántos trenes tienen operativos para vigilar las vías

Estos días están siendo de absoluto caos para el Ministerio de Transportes de Óscar Puente y también para la empresa pública Adif, como consecuencia del trágico accidentes de Adamuz.

Una de las polémicas de los últimos días tiene que ver con cuántos trenes auscultadores tiene Adif para supervisar el correcto estado de las vías ferroviarias, ya que el propio organismo público no explica de forma clara el asunto. Por un lado, tenemos a Óscar Puente hablando en X de cuatro trenes.

Esto, al igual que lo de la unidad de crisis, es un BULO.

Son tres auscultadores Stadler y uno 106 Talgo.

De los Stadler uno está trabajando estas noches en el corredor Mad-Bcn en ancho estándar. Dos en ancho ibérico están ya funcionado , aunque en proceso de calibración de sus… pic.twitter.com/3hLnvX3GBI — Óscar Puente (@oscar_puente_) January 23, 2026

Por otro, en una nota de prensa proporcionada esta semana por Adif, la compañía asegura que "dispone de seis trenes operativos para la auscultación de la red ferroviaria".

Según el comunicado, "cuenta con tres nuevos trenes auscultadores Stadler de vía y catenaria, dos para líneas de ancho ibérico (convencional) y uno para líneas de ancho estándar (alta velocidad), en los que se han invertido 79,8 millones de euros. Uno de ellos realiza actualmente tareas de auscultación en el corredor de alta velocidad Madrid-Barcelona, mientras que los otros dos están funcionando en ancho ibérico, en pruebas para la validación de los equipos. Los tres trenes pueden circular tanto con tracción diésel como con tracción eléctrica". La primera confusión está en la parte de que tiene dos trenes "en pruebas".

Adif continúa asegurando que "dispone de un tren Séneca, de tracción eléctrica y capacidad para circular por vías de ancho estándar, y 2 trenes BT, de tracción diésel de ancho variable, capaces de circular por vías de ancho estándar y de ancho ibérico". En total, 6 trenes.

Adif y Puente se contradicen

Además de esto, la compañía pública asegura que ha invertido 68 millones de euros en otros dos nuevos trenes auscultadores (el 106 Talgo y un CAF) que se encuentran en fases de desarrollo y homologación.

Sin embargo, su presidente, Luis Pedro Marco, dijo en rueda de prensa el pasado viernes que el tren Séneca "está a punto de ser reparado", por lo que no estaría "operativo" como dice Adif.

"Respecto al estado de los auscultadores, sí, tiene relativa buena información, el Séneca está a punto de ser reparado, lo esperamos en una o dos semanas, creo. Respecto a los tres trenes que menciona de Stadler, se dio la aprobación por parte de la Agencia Española de Seguridad Ferroviaria a finales de año para los tres Stadler nuevos. Lo que pasa es que uno de ellos solo está para alta velocidad, que es el que hemos estado trabajando en Barcelona estas noches con el asunto de las LTVs, y los otros dos están con ejes de ancho ibérico. Son tres auscultadores que valen para ambos anchos, pero hay que cambiarles los ejes, es decir, no pueden pasar automáticamente de un ancho a otro" añadió.

"Esos dos trenes ahora están... en temas de días, espero que en una o dos semanas ya… Están rodando, están recibiendo datos, pero todavía no tienen la homologación de esos equipos de calibrado, pero están trabajando y están rodando totalmente. Y el 106, como bien sabemos, hemos tenido algunos problemas, lo tenemos generalmente como un tren de auscultación de alta velocidad, porque con el Séneca; realmente, los tres Stadler que le he comentado son trenes que pueden auscultar a 200 kilómetros por hora. Nosotros estamos para alta velocidad con el Séneca, con el 106, pero también Renfe tiene un tren, un 112, para auscultación también para las líneas de alta velocidad a 300. Y evidentemente estaremos mucho mejor cuando tengamos los tres, pero tenemos capacidad suficiente para mantener los niveles de auscultación dinámica que necesitamos en alta velocidad", concluyó el presidente de Adif en una explicación más que confusa.

Aquí vemos que se produce una contradicción. Por un lado, en la nota de prensa se dice que hay seis trenes auscultadores operativos en la actualidad, aunque en la rueda de prensa reconoce que el Séneca no está operativo y dos Stadler no estarían homologados, y aunque están "rodando", no queda claro si se están usando para las funciones para las que fueron comprados.