Sáenz de Buruaga reivindica en FITUR el auge de Cantabria y carga contra la turismofobia

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, aprovechó la celebración del Día de Cantabria en FITUR 2026 para reivindicar el modelo turístico de la comunidad, respaldado por cifras récord, nuevas inversiones y una estrategia basada en la sostenibilidad, la calidad y la diversificación. En su intervención institucional, la presidenta defendió que la región "no solo crece en número de visitantes, sino que crece mejor", y subrayó que el turismo se ha consolidado como uno de los principales motores económicos de Cantabria.

Según los datos expuestos por Sáenz de Buruaga en un discurso en la feria turística, 2025 ha sido el mejor año turístico del siglo XXI en la comunidad, con más de dos millones de visitantes y más de seis millones de pernoctaciones. "Hace no tanto, superar los dos millones de visitantes parecía un sueño imposible, y hoy es una realidad consolidada", afirmó. La presidenta destacó además que el turismo internacional ya representa el 22,6% del total, con un crecimiento del gasto superior al 80% en los últimos seis años y un aumento del 31% en las pernoctaciones de viajeros extranjeros.

Uno de los ejes centrales del discurso fue la defensa de un crecimiento equilibrado. La presidenta insistió en que Cantabria no sufre saturación turística y rechazó de forma expresa los discursos críticos con el sector. "Cantabria roza los nueve turistas por cada cien habitantes al año, una cifra que no permite hablar de masificación", señaló, para añadir que "no hay lugar para la turismofobia que no queremos ni en un mal sueño". En este sentido, recalcó que el crecimiento se está produciendo con mayor intensidad en temporada baja y en municipios con menor afluencia, avanzando hacia un modelo más descentralizado y desestacionalizado.

Un gran y positivo impacto esconómico

El impacto económico del turismo alcanzó los 2.160 millones de euros en 2024, lo que supone más del 12% de la riqueza regional y cerca de 33.000 empleos, más del 13% del total en Cantabria. Sáenz de Buruaga defendió que estos datos confirman que el turismo es ya "una gran industria" para la comunidad, compatible con la protección del territorio y del patrimonio. "El desarrollo socioeconómico y la protección de nuestro territorio no son incompatibles; son las dos caras de la misma moneda", afirmó.

Durante su intervención, la presidenta detalló también los resultados de las instalaciones gestionadas por Cantur. El Parque de la Naturaleza de Cabárceno superó los 657.000 visitantes, la tercera mejor cifra de su historia, mientras que el conjunto de equipamientos públicos rozó el millón de visitantes, con crecimientos destacados fuera de la temporada alta. Asimismo, puso en valor el éxito del Museo de Altamira, que con casi 294.000 visitantes se ha convertido en el uno de los museos nacionales más visitado del país.

La conectividad aérea ocupó otro de los bloques destacados de la intervención. Sáenz de Buruaga reconoció las dificultades derivadas del conflicto entre Ryanair y AENA, pero defendió la gestión realizada en el aeropuerto Seve Ballesteros, que superó el millón de pasajeros. "Para algunos es nuestro talón de Aquiles; para mí, es un ejemplo de trabajo, resiliencia y resultados", aseguró. De cara al verano, avanzó que Cantabria alcanzará las 30 conexiones aéreas, con nuevas rutas internacionales y el refuerzo de destinos nacionales.

La presidenta anunció además nuevos proyectos estratégicos, como un programa piloto de turismo senior para mayores de 65 años, definido como "una especie de Imserso cántabro", y el impulso definitivo al proyecto del teleférico Mirador del Pas, que transformará los Valles Pasiegos. A ello se suman importantes inversiones en Cabárceno y una fuerte apuesta por el turismo cultural, con hitos como el nuevo MUPAC, el Faro Santander y el futuro Centro Asociado del Reina Sofía.

"Sabemos dónde queremos ir y cómo queremos conseguirlo", concluyó Sáenz de Buruaga, reivindicando una Cantabria "con identidad propia, sin complejos" y con un modelo turístico orientado al valor añadido, la sostenibilidad y la cohesión territorial.