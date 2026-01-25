TDND: "En los mercados emergentes hay oportunidades muy buenas"

Esta semana, las bolsas mundiales han sufrido un poco de movimiento. Movimiento del malo, se entiende. Porque tras unos meses en los que el rally parecía imparable, las tensiones geopolíticas (Groenlandia, amenaza de nuevos aranceles…) han generado preocupación en los mercados. Tampoco está claro si estamos ante el final del mercado alcista o es sólo un pequeño bache en un camino que sigue su senda ascendente. De hecho, probablemente la respuesta a esta pregunta la sabremos cuando ya haya sucedido.

Para ayudarnos a comprender lo que está pasando, esta semana nos acompaña Fernando Romero, portfolio manager de una de las gestoras independientes más interesantes de España, Abaco Capital. En sus fondos, sus apuestas son muy diferentes a las que ocupan las portadas de la prensa salmón. Mucha empresa mediana, apenas presencia en EEUU, sectores que no están de moda, compañías poco conocidas… ¿Cómo se plantean ellos un mercado sujeto a tanta incertidumbre?

"Movimientos importantes y mercados bajistas tendremos en el futuro como hemos tenido en el pasado. Pero estamos encontrando oportunidades muy buenas", asegura Romero. ¿Y dónde están descubriendo esas gemas ocultas?: "En mercados emergentes, fuera de EEUU. Esto, además, ofrece mucha diversificación a cualquier tipo de inversor, especialmente al inversor más habitual en renta variable. Hay muchos países que de forma estructural tienen un crecimiento superior [al de los países ricos] por el crecimiento demográfico como por la mejora de productividad. Nosotros hemos encontrado oportunidades en Perú, Turquía, India, Brasil… En los últimos años, casi todo el capital ha salido de estos países y las valoraciones se han contraído, lo que los hace muy atractivos. Muchos de estos países tienen tipos reales muy positivos, lo que les permitirá bajar los tipos". Y concluye: "El mercado se ha olvidado por completo de las ventajas que te ofrecen estos mercados, como el crecimiento estructural. Los mejores asignadores de capital europeos están invirtiendo en estos mercados. Los empresarios que piensan a largo plazo ponen el capital en estos países, porque es donde se encuentran las oportunidades".

A este diagnóstico se suma otro elemento muy interesante: "En EEUU, más del 75% de la gestión es pasiva. Esto hace que en el ámbito de las medianas compañías (que son compañías de hasta 3.000 millones, muchas líderes mundiales en su gestión)" haya oportunidades, "especialmente en las mid-cap". ¿Y por sectores?: "El año pasado tuvimos mineras, sobre todo de oro. Nos fue bien, pero pensamos que ya hay menos oportunidades y estamos más en el sector del petróleo y el gas".

En esta coyuntura, muchos seguirán preguntándose si sigue siendo una buena opción comprarse un índice: "Para muchos inversores, la gestión pasiva es una buena alternativa: lo haces mejor que el mercado a precios muy bajos. Aunque a día de hoy vemos las mejores oportunidades fuera de EEUU, ahí tendría más cuidado con las grandes". La demostración de esas oportunidades que "empieza a haber grandes grupos y capital privado que va opando y sacando del mercado estas compañías; es algo que nos ayuda a realizar valor a corto plazo, aunque nos las quite a largo. Las oportunidades que vemos son extraordinarias, en parte por esos flujos que atrae la gestión pasiva". Mientras esto siga siendo así, asegura Romero, seguirá habiendo alternativas a los que llegan a la bolsa con su mirada: estilo quality-value, mirada en los fundamentales, largo plazo…