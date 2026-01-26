ArcelorMittal defiende su acero tras el señalamiento de Puente: "Se somete a rigurosas pruebas de calidad"

ArcelorMittal, la empresa fabricante del acero empleado en la remodelación de las vías del tramo de alta velocidad de Adamuz, ha defendido públicamente su acero después de que el pasado viernes, en una rueda de prensa, el ministro de Transportes, Óscar Puente, señalar como posible causa de la tragedia un defecto de fábrica en el carril. Ahora, en un comunicado difundido por la empresa, ArcelorMittal subraya que lleva a cabo exhaustivos controles de calidad de su producción.

En el comunicado publicado el pasado domingo –donde, además, traslada sus condolencias a los familiares de las víctimas del accidente—, la compañía subraya que "todo el acero suministrado para vías ferroviarias se somete a rigurosas pruebas de calidad". En este sentido, se muestran dispuestos a colaborar en la investigación porque, como indican, "somos conscientes de que, ante un accidente de esta envergadura, se deben examinar todas y cada una de las posibles causas".

Concretamente, desde ArcelorMittal inciden en que "colaboraremos con la investigación en todos los aspectos que resulten precisos". De hecho, explica que permanece en contacto con los investigadores. "Como fabricante del carril, ArcelorMittal se mantiene naturalmente en contacto con las autoridades españolas, a las que hemos transmitido nuestra disposición para colaborar de manera plena y transparente con la investigación independiente", aseguran.

Investigación independiente

En este sentido, la compañía traslada su comprensión con que la sociedad exija "respuestas inmediatas" en relación con lo sucedido en Adamuz. No obstante, recuerdan la importancia de que se lleve a cabo una investigación rigurosa y con garantías. "Dadas las numerosas causas posibles de un accidente de esta naturaleza, es fundamental que se permita que la investigación independiente se lleve a cabo al margen de especulaciones, las cuales no ayudarían a las personas afectadas ni a la integridad del proceso", defienden.

Precisamente, el pasado sábado fuentes cercanas a la empresa explicaban que ArcelorMittal expresaba su disposición a colaborar con la investigación que está desarrollando la CIAF. De hecho, desde la compañía trasladaban que no emitirían ninguna valoración hasta que el organismo competente publicara las conclusiones de su informe. De este modo, la empresa se defendía después de que Puente, además de indicar la posibilidad de un defecto de fabricación del carril, anunciara que había ordenado una revisión de todos los lotes de carril fabricados e instalados en las vías afectadas.