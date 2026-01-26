Los datos tumban la crítica de la izquierda: la bajada del IPRF de Ayuso disparó la recaudación en 897 millones en 2022

En la España de Pedro Sánchez, en la que cada año suben los impuestos y la recaudación, hay una irreductible región que se empeña en llevar la contraria: la Comunidad de Madrid. Este lunes, la presidenta Díaz Ayuso se desmarcaba del mainstream para anunciar una nueva bajada de impuestos de medio punto en el tramo autonómico del IRPF, que entrará en vigor en 2027.

La izquierda no tardaba en reaccionar. Desde el PSOE Mar Espinar reprochaba a Ayuso que financie estas bajadas fiscales con los recursos que recibe del Estado. Manuela Bergerot de Mas Madrid, por su parte, ha lanzado una pregunta directa sobre de dónde se recortarán los 500 millones de euros que dejarán de recaudar y sugería que afectará a las residencias, los centros de mayores, escuelas infantiles o centros de salud. Tampoco han faltado críticas por parte de Vox donde Isabel Pérez Moñino ha calificado el anuncio como un acto de "precampaña electoral"

En clave periodística diarios marcadamente de izquierda como el que dirige Ignacio Escolar, no tardaban en acusar a la presidenta de querer favorecer a los más ricos. Según los cálculos del propio diario, a las rentas de menos de 13.000 euros anuales, que están exentas de declaración la rebaja ahorrará al contribuyente entre 20 y 30 euros al año. Es decir, que contrariamente a lo que defiende este diario, se puede concluir que la rebaja de impuestos favorecerá hasta a aquellos con nóminas tan bajas que ni siquiera tienen que hacer declaración e IRPF.

Desde la oposición filocomunista en Madrid también reprochan a la presidenta de la Comunidad de Madrid que no haya hecho el cálculo de cuánto se dejará de recaudar con esta medida. El problema con el que se encuentra la izquierda con este argumento es que precisamente lo que ha conseguido la Comunidad de Madrid con sus bajadas de impuestos ha sido precisamente elevar la recaudación por la atracción de cada vez más inversiones y actividad, además de que el hecho de que los contribuyentes cuenten con más recursos, ayuda a la puesta en marcha de más ahorro e inversión, además de consumo.

De hecho, un pequeño repaso a las rebajas de impuestos y su resultado en la recaudación, en 2007 con la rebaja de 1 punto repartido en los cuatro tramos de la tarifa del IRPF tuvo como resultado que se recaudaran 358 millones de euros más que el año anterior. En 2014 la reducción de 1,6 puntos repartidos en los cuatro tramos de la tarifa derivó no en una caída de la recaudación sino que ayudó a impulsar la actividad con el resultado de 126 millones de euros más de recaudación. En 2015 con la inclusión de primer tramo a la tarifa con un tipo marginal más bajo impulsó la recaudación en 573 millones más. En 2018 la rebaja del tramo marginal mínimo en 0,5 puntos hizo crecer la recaudación en casi 1000 millones (946) y en 2022 la reducción de medio punto en cada tramo de la tarifa, lo mismo que se acaba de proponer, hizo subir la recaudación en 897 millones.

En el caso de la Comunidad de Madrid las políticas de contención de gasto unida a las bajadas sistemáticas de impuestos y a las políticas de desregulación la han convertido en la locomotora económica de España, desbancando a Cataluña, que ocupaba ese puesto hasta 2017.