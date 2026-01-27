Claves del acuerdo de libre comercio India - UE

El pacto, calificado por ambas potencias como "la madre de todos los acuerdos", busca duplicar las exportaciones europeas hacia el gigante asiático y reducir la dependencia comercial de Rusia y China en un contexto de alta tensión geopolítica.

El acuerdo creará un mercado compartido de casi 2.000 millones de personas, lo que representa cerca de una cuarta parte del PIB mundial.

Rebajas arancelarias: Los sectores ganadores

El principal hito del tratado es la drástica reducción de las barreras de entrada al mercado indio, que hasta ahora resultaban prohibitivas para los exportadores europeos:

Automoción: Los aranceles pasarán del 110% al 10% (con una cuota de 250.000 vehículos anuales).

Los aranceles pasarán del (con una cuota de 250.000 vehículos anuales). Vinos y licores: El vino baja del 150% a un rango de entre el 20% y el 30% , mientras que las bebidas espirituosas caen del 150% al 40%.

El vino baja del 150% a un rango de entre el , mientras que las bebidas espirituosas caen del 150% al 40%. Industria: Se elimina el arancel (tasa 0%) para la maquinaria (antes 44%), químicos (22%), farmacéuticos (11%) y el sector del acero y hierro (22%).

Se elimina el arancel (tasa 0%) para la (antes 44%), (22%), (11%) y el sector del (22%). Servicios: Las empresas europeas obtendrán acceso privilegiado a sectores estratégicos como el financiero y el marítimo.

Impulso al sector agroalimentario

A pesar de ser una negociación compleja, se han alcanzado acuerdos clave en productos de consumo, aunque se han mantenido excluidos sectores sensibles como el arroz, el azúcar y el vacuno:

Aceite de Oliva y Carne de Ovino: El arancel caerá al 0% (frente al 45% y 33% actual, respectivamente).

El arancel caerá al (frente al 45% y 33% actual, respectivamente). Alimentos procesados: Bollería, chocolates, pastas y zumos de frutas dejarán de pagar el 55% de tasa para disfrutar de arancel cero.

Blindaje contra terceros países y sostenibilidad

Para evitar que otras naciones utilicen este tratado como "puente" para introducir productos en Europa sin cumplir los estándares, se han establecido estrictas reglas de origen. Solo los productos procesados significativamente en India o la UE podrán beneficiarse del régimen preferencial.

Además, el texto incluye compromisos vinculantes en:

Derechos laborales: Respeto a los principios de la OIT y lucha por la igualdad de género.

Respeto a los principios de la OIT y lucha por la igualdad de género. Medio ambiente: Cooperación activa contra el cambio climático y cumplimiento del Acuerdo de París.

"Hemos logrado el acuerdo de libre comercio más grande de la historia. Esto demuestra que una colaboración genuina vale la pena", ha celebrado Maros Sefcovic, comisario de Comercio de la UE.

Próximos pasos: Aunque las bases están cerradas, los detalles técnicos se negociarán en los meses venideros. El texto final deberá ser ratificado por el Consejo y el Parlamento Europeo para su entrada en vigor definitiva.