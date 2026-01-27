Empleo público, efecto desánimo y precariedad: las claves de la última EPA

Que se cree empleo siempre es una buena noticia, pero, desgraciadamente, el empleo que se crea no se debe a la buena marcha de la economía, sino al sector público, como se ve en la EPA de este martes.

Así, los ocupados aumentan en 76.200 personas en el último trimestre del año, pero se debe sólo al empleo público, ya que se destruye empleo en el sector privado, al perderse 32.500 puestos de trabajo. El empleo público aumenta en 108.700 personas, hasta llegar a más de 3,6 millones de empleos públicos.

Por tanto, el empleo que se crea no es productivo, sino por decreto. El empleo productivo se destruye. Además, es un empleo más inestable y de peor calidad: El empleo a tiempo completo disminuye en 115.600 personas. El empleo a tiempo parcial sube en 191.800 personas.

La industria, segundo motor de la economía, tras los servicios, ve destruir mucho empleo, 37.800 empleos menos. Por su parte, baja el paro en 136.100 personas, un 5,21%, pero se debe a varias causas:

El artificio de lo que eran temporales contabilizados ahora como fijos-discontinuos, ya que no computan como parados.

El desánimo, pues disminuye más el número de parados que el empleo que se crea, de manera que muchas personas están dejando de buscar un puesto de trabajo.

La estacionalidad, ya que desestacionalizando el paro baja cuatro puntos menos, un 1% frente al 5,21%.

El empleo masculino subió en 20.400 personas y el femenino subió en 55.800 personas en términos intertrimestrales.

Sube en casi todos los sectores, pero con gran componente estacional, especialmente en el sector terciario: así, en servicios lo hace en 78.300 personas; agricultura (33.400); y construcción (2.300). Se destruye, como se ha comentado anteriormente, en industria (-37.800).

La bajada del paro trimestral es, además de por desánimo antes comentado, la tercera menor de un IVTR de los últimos cinco ejercicios.

Empleo no productivo

Por último, el desánimo anterior se confirma con la bajada que se produce en el número de activos, que desciende en 59.900 personas.

Además, si la cifra de empleo no es peor se debe a que Madrid crea casi todo el empleo, con 59.300 nuevos ocupados, liderando la creación de empleo. Igualmente, la cifra de paro no es peor porque Valencia, con 39.000 parados menos, y Madrid, con 34.100 parados menos, lideran la bajada de paro. Por tanto, se crea empleo, pero:

No es productivo, porque se destruye empleo privado y sólo se crea empleo público.

Es de peor calidad, porque se destruye empleo a tiempo completo.

El paro baja por artificio normativo de los fijos-discontinuos y por estacionalidad. Esa disminución del paro también se debe al desánimo, ya que disminuye el número de activos, porque hay muchas personas que ven mal las expectativas y dejan de buscar un puesto de trabajo.

Todo ello, constata que la actividad económica y el empleo descansan sobre el artificio del gasto público, el déficit y la deuda, con destrucción de actividad y empleo privados.