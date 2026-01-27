La inquietud continúa entre la plantilla de Adif cuando se cumple más de una semana del fatídico accidente de Adamuz. El clima interno de la compañía responsable de la construcción gestión y mantenimiento de la red ferroviaria española es de extrema preocupación.

Tal y como publicó Libre Mercado, fuentes internas aseguraron la semana pasada que los altos mandos de la compañía estaban buscando las "cabezas" que pretenden hacer "rodar" entre los distintos departamentos, pero sobre todo, entre las empresas privadas contratadas por Adif para ejecutar la obra y el mantenimiento de la red de Adamuz. El objetivo: satisfacer al ministro Oscar Puente y eximir al Gobierno de la responsabilidad.

Llamadas a los despachos, emails, solicitudes de datos técnicos, mientras, por otro lado, se percatan de que algunos registros internos están bloqueados. Esta situación ha sumido en el caos a una compañía con los departamentos "completamente politizados, como es la alta dirección de Adif" explicaron a este periódico las mismas fuentes. "Isabel Pardo de Vera dejó aquí a todos sus afines" añadieron.

Ejemplo de ello es el del que era hasta ayer lunes responsable de la Dirección General de Operaciones y Explotación, Raúl Míguez, que fue número dos de Pardo de Vera (director adjunto en la Dirección de Gabinete de Presidencia) cuando la actual imputada en el marco del caso Koldo ocupaba el cargo de presidenta de Adif. Posteriormente, pasó a ser su jefe de gabinete cuando esta comenzó a ocupar el cargo de Secretaría de Transportes. Ayer fue cesado junto al director operativo de Rodalíes.

El ‘infojobs’ socialista

Otro ejemplo que demuestra que Adif ha venido funcionando como una especie de agencia de colocación socialista es el de Salvador Almenar, el actual responsable de la Dirección de Gabinete de Presidencia y mano derecha del presidente.

Almenar llegó a Adif en el año 2024, como director de comunicación, y su fichaje generó una gran polémica debido a su falta de experiencia en el sector ferroviario y a su importante trayectoria en la administración autonómica valenciana vinculada a los gobiernos socialistas de Ximo Puig. Estos son los cargos por los que pasó antes de llegar a Adif.

Director de comunicación de Emergencias de la Generalidad Valenciana (2020).

Jefe de gabinete de la Consejería de Justicia, Interior y Administración Pública (2020-2022).

Director general de Interior de la Generalidad Valenciana (2022-2023).

Asesor en la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana (2022-2023).

Fuentes internas de Adif asegura que Almenar ejerce de "cuello de botella en todo lo que tenía que tramitar y validar para la firma del presidente. Desconoce la importancia y urgencia de los trámites y paraliza todo lo que debía pasar obligatoriamente por el presidente". Con ironía añaden que su papel es "un ejemplo más de la capacidad y meritocracia que imperan en los máximos órganos directivos de Adif de ahora y desde 2018".

La contratación, a juicio

El aterrizaje de Almenar en Adif generó rechazo desde el principio. Tanto es así, que cuando Adif publicó la convocatoria de plaza para director de comunicación, algunos colegios profesionales de periodistas, como el de Andalucía, presentaron un recurso de reposición contra las bases de dicho concurso. En el caso del Colegio de periodistas de Andalucía, ese recurso de reposición fue desestimado, aunque estos profesionales respondieron con una demanda al contencioso administrativo que está a la espera de juicio en diciembre de este año, explican a LM en el colegio.

"Nadie de Adif se ha puesto en contacto con nosotros desde que presentamos la demanda" aseguran. Ante la lentitud de la Justicia, "nos ha pasado alguna vez que, cuando llegamos a juicio por alguna contratación, la persona lleva años trabajando o ya no está en el cargo, como nos va a pasar ahora" añaden. Desde el Colegio explican que "presentamos la demanda judicial debido a que la oferta exigía estar en posesión de un C2 en una lengua cooficial, algo que, no tiene sentido para el cargo en Adif y resulta discriminatorio para el resto de candidatos".

Sueldo de más de 100.000 euros

Ni en los requisitos ni en los méritos para el puesto se exigían conocimientos del sector ferroviario o del transporte, lo que hacía sospechar que el Gobierno habría creado este concurso ad hoc para colocar a su afín. La exigencia de la lengua cooficial avivaba las sospechas de una suculenta plaza con "una retribución básica por importe de 83.747,40€ anuales más un complemento de puesto por importe de 20.338,80€ y un complemento variable en función de cumplimiento de objetivo".

El gran ascenso

En el año 2025, Almenar logró un ascenso de forma interna y fue nombrado director de gabinete de presidencia, lo que le convierte en el hombre de confianza del presidente de Adif, Pedro Marco de la Peña.

Marco de la Peña participó el pasado viernes en una rueda de prensa junto a Óscar Puente después de casi una semana desaparecido tras el accidente. Visiblemente nervioso, el presidente de Adif cayó en algunas contradicciones respecto al relato oficial. Durante toda la comparecencia, Puente llevó la batuta de la comunicación, llegando a bloquear el micrófono del presidente de Adif para hablar él.

Sorprende también la escasa información que ha trasladado Almenar en sus redes sociales desde el fatídico 18 de enero (apenas ha compartido dos comunicaciones oficiales de Adif).

🔹Mazón, en el Ventorro 🔹Camarero, "jope" 🔹Pradas, "no me apetece hablar con Miguel Polo" 🔹El resto del gobierno del PP en su casa o de saraos. Este es el resumen de la gestión de la dana del #29O del gobierno de #mazóndimissió — Salva Almenar (@SalvaAlmenar) September 11, 2025

Lejos de solucionar el caos en Adif por averías y retrasos, antes de eso, el número dos de Adif dedicó sus esfuerzos en redes sociales en culpar a Mazón por la trágica Dana y a pedir su dimisión. El tuit anterior es solo un ejemplo de tantos. No hubo treguas políticas por los fallecidos en Valencia en su caso.