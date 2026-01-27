Cuatro gráficos clave sobre la realidad de la inmigración en España

El PSOE ha llegado a un pacto con Podemos para llevar a cabo una regularización masiva de inmigrantes. Como hemos informado en Libertad Digital, el Gobierno aprobará esta regularización este martes en Consejo de Ministros con un Real Decreto que les permitirá evitar tramitar dicha iniciativa en el Congreso. De este modo, más de medio millón de inmigrantes podrán beneficiarse de esta regularización masiva, teniendo que haber estado en nuestro país antes de cierre del año 2025, no tener antecedentes penales graves y haber vivido en España al menos durante cinco meses.

Asimismo, hemos detallado también que el número de inmigrantes ilegales se ha incrementado casi un 700% desde 2017. Si en el año 2017 en España había 107.000 inmigrantes irregulares, ahora esta cifra se sitúa en los 840.000 inmigrantes ilegales. Así se desprende de un informe publicado por Funcas en el que se detalla que los 840.000 ilegales representan el 17,2% de la población extranjera procedente de países no comunitarios. En cambio, en el año 2017, los inmigrantes irregulares suponían tan sólo el 4,2% del total de población extracomunitaria.

Cifras reales de inmigración

Funcas acaba de publicar un estudio en el que analiza la evolución de la inmigración en España, centrándose especialmente en el incremento de inmigrantes ilegales. En este sentido, desde el organismo subrayan que "en España la población con nacionalidades de países no comunitarios ha aumentado mucho en los cinco últimos lustros". Concretamente, desde el año 2017 ha crecido en 2,3 millones de personas, hasta los 4,9 millones, lo cual supone un nuevo máximo.

Funcas

Al respecto, desde Funcas explican que "han sido las nacionalidades americanas las responsables del gran crecimiento de la población extranjera no comunitaria en los últimos ocho años, y, especialmente, desde 2022". Así, el think tank explica que, si en 2017 sumaban 1,6 millones de personas, en 2025 han pasado a ser 2,5 millones. En cambio, "el resto de las nacionalidades también han crecido, pero a un ritmo mucho menor". Por ello, de acuerdo con Funcas, "no extraña, entonces, que supongan, en 2025, el 91% de la población extranjera en situación administrativa irregular".

Funcas

En este contexto, el número de inmigrantes ilegales ha crecido en unos 730.000 personas. Por tanto, el 31,6% del incremento de población procedente de países de fuera de la UE que vive en España correspondería a la inmigración ilegal. Dicho de otro modo: mientras que el total de extranjeros extracomunitarios se ha duplicado desde el año 2017, el número de inmigrantes ilegales se ha multiplicado por ocho. Así lo pone de manifiesto Funcas en su informe.

Funcas

Así las cosas, Funcas subraya que, mientras que la propuesta del Gobierno supondría otorgar 900.000 autorizaciones por arraigo en tres años (de 2025 a 2027), la media anual de autorizaciones totales por arraigo en el bienio 2023-2024 fue de unas 214.0004. En este sentido, alertan de que "con la nueva normativa se esperaría una cifra de 258.000 autorizaciones por arraigo más en tres años", lo cual no se espera que reduzca "sustantivamente" la cantidad de inmigrantes ilegales.

Es más, el informe de Funcas señala que, a pesar de la regularización masiva de inmigrantes, el número de inmigrantes irregulares seguiría incrementándose en el trienio 2025-2027. "Si la dinámica reciente continuara entre 2025 y 2027, la cifra de "irregulares" aumentaría en 270.000", detalla el organismo, que explica cómo "restando de esta cifra el extra de permisos por arraigo esperado por el gobierno (258.000 en tres años), se deduce un aumento hipotético de 12.000 extranjeros en situación irregular".

Naturalmente, la política migratoria planteada por el Gobierno tendrá importantes implicaciones. De acuerdo con el informe de Funcas, desde principios de siglo "se ha confiado, en buena medida, en las medidas de arraigo (...) como una especie de regularización extraordinaria continua". Sin embargo, expone el el think tank aunque este mecanismo "ha prevenido hasta ahora la aparición de volúmenes de población en situación irregular de magnitud similar a los previos a 2005, no ha conseguido, (...), evitar los importantes crecimientos que se producen en periodos de abundantes llegadas".

Diferencias de cifras

Con todo, Funcas detalla también que existen importantes diferencias de cifras sobre inmigración según las estadísticas. En su nota metodológica, el organismo explica que "en algunos grupos de nacionalidades, vuelven a ser mayores las cifras de personas con permisos de residencia que las cifras de residentes".

Funcas

Como podemos comprobar, las cifras de población con residencia legal o asimilable recogen que en España había 3.472.052 europeos y británicos en 2025. Del mismo modo, había 1.778.223 procedentes de América y 1.341.790 africanos. En cambio, según las cifras oficiales de población, el año pasado en España vivieron 2.051.232 europeos y británicos, 2.522.072 americanos y 1.367.584 africanos.