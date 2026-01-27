El cierre de la popular librería Tipos Infames, localizada en el barrio de Malasaña, ha centrado la atención de los medios y las redes sociales. Especialmente sonado ha sido su alegato anticapitalista con el que denunciaban que eran este sistema económico, además de la gentrificación, los que les forzaban a poner fin a una trayectoria de más de una década.

Naturalmente, los usuarios de redes sociales han reaccionado a esta noticia y, sobre todo, a las declaraciones de los propietarios de la librería. Como hemos publicado en Libre Mercado, no son pocas las personas que señalan la hipocresía de los libreros, quienes –según cuentan algunos usuarios en redes sociales– cobraban precios excesivos por las bolsas, no prestaban un trato deferente a las editoriales independientes y no pagaban demasiado a sus trabajadores.

Sin embargo, uno de los detalles que resultan especialmente curiosos en relación con el cierre de este negocio es la cantidad de dinero que han recibido por parte de las administraciones públicas. ¿Cómo es posible que esta librería tenga que echar el cierre a pesar de haber recibido decenas de miles de euros en tan sólo cinco años?

¿Cuánto dinero han recibido?

Los dueños de la librería Tipos Infames han decidido victimizarse y culpar a la gentrificación y al capitalismo del cierre de su negocio. No obstante, lo cierto es que, si se ven obligados a cerrar, es porque no aportan nada de valor al mercado y no satisfacen las demandas de la sociedad. Pero, además de ello, cabe destacar que esta librería ha sido beneficiaria de una buena suma de dinero en los últimos años.

Concretamente, según los datos del Ministerio de Hacienda, presentados por el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas, la librería Tipos Infames ha recibido casi 60.000 euros, entre subvenciones directas y garantías. Como podemos comprobar a continuación, en el año 2022 la librería se benefició de 12.000 euros recibidos por parte del Estado –6.000 de los cuales fueron a modo de garantía–, 1.587,13 euros de Comunidad de Madrid y otros 12.993,3 euros del Ayuntamiento de Madrid.

Elaboración propia con datos del Ministerio de Hacienda

Por tanto, sólo en el año 2022 las distintas administraciones públicas beneficiaron a la librería con 26.580,43 euros, a los que en 2023 se sumaron otros 3.249 euros procedentes de la Comunidad de Madrid. Posteriormente, en 2024, el Estado otorgó 3.131,65 euros en subvenciones a la librería. Por su parte, la Comunidad de Madrid transfirió a Tipos Infames 2.543,86 euros a modo de subvención, mientras que el Ayuntamiento de Madrid les concedió 12.369,4 euros. En total, en 2024 se beneficiaron de 18.044,91 euros en subvenciones.

Asimismo, en el año 2025 el Estado dio a Tipos Infames 7.058,17 euros –de los que 6.600 fueron garantías–, mientras que la Comunidad de Madrid les otorgó 2.529,56 euros. De este modo, el año pasado se beneficiaron de ayudas públicas por un valor total de 9.587,73 euros. Así las cosas, desde el año 2022 la librería Tipos Infames ha sido beneficiaria de ayudas por un valor de 57.462,07 euros.

Así las cosas, cabe subrayar la hipocresía de estos libreros, no sólo porque ellos mismos sean producto de la gentrificación que ahora denuncian, o porque su gestión del negocio se haya caracterizado por la búsqueda del máximo beneficio, sino porque han recibido una importante suma de dinero que debería haber ayudado a la librería a financiar su actividad.