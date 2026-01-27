¿Qué pasará ahora con la revalorización de las pensiones?

La primera gran derrota parlamentaria de 2026 del Ejecutivo de Pedro Sánchez con la no convalidación del decreto ómnibus ha hecho que la revalorización de las pensiones haya quedado en stand by. El Real Decreto-ley 16/2025, de 23 de diciembre, fija que las pensiones de la Seguridad Social y las de Clases Pasivas se incrementarán en 2026 con carácter general un 2,7%, de acuerdo al IPC medio (calculado desde diciembre de 2024 a noviembre de 2025). Este aumento supondría unos 570 euros más para los que reciben una pensión media de jubilación. Pero tal y como ha explicado el Ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños las pensiones mínimas se incrementarán más del 7% y las no contributivas así como el Ingreso Mínimo Vital, lo harán en un 11,4%.

Sin embargo, el hecho de incluir la revalorización -ya anunciada por la Ministra de Inclusión y Seguridad Social, Elma Saiz en diciembre- en un decreto tan extenso con medidas en materia de vivienda, okupaciones, coche eléctrico, o tributarias para los afectados por la dana o los incendios de este verano, ha hecho que la medida decaiga. Hay que recordar que la subida general del 2,7% para este año se aprobó a través de un decreto ley, es decir, una norma con rango de ley que después tiene que ser convalidada por el Congreso en un plazo de treinta días para que siga vigente. Esto explica que más de nueve millones de pensionistas hayan visto en sus nóminas en enero la revalorización.

¿Y a partir de ahora qué?

La no convalidación de este martes no quiere decir que los pensionistas deban devolver lo que han cobrado de más en el primer mes del año. Lo importante es ver cómo va a reaccionar el Gobierno de Pedro Sánchez, ya que solamente depende de él que salga adelante un nuevo decreto con la subida. De hecho, en el próximo Consejo de Ministros podría aprobarlo y si lo hace solamente con la subida de las pensiones, el Partido Popular y Junts probablemente votarían a favor -como ocurrió el año pasado-. De hecho estas dos formaciones no se oponen a la subida de las pensiones, sino a cómo la ha formulado el Gobierno en lo que tildan como "chantaje". Además ambas formaciones han registrado proposiciones de ley para su revalorización automática.

La portavoz del Grupo parlamentario Popular, Ester Muñoz, antes del debate ha querido enviar un mensaje tranquilizador en los pasillos del Congreso al decir que los pensionistas de España "pueden estar perfectamente tranquilos". "El gobierno está en plazo para traer un decreto limpio en el que se garanticen la revalorización de las pensiones", ha dicho pensando en la inquietud que esta manera de hacer política provoca en las personas mayores como sus abuelos, ha explicado. Y es que los Populares han dicho desde el principio que votarían que "no", que "las pensiones no pueden ser el juego que utilice el Gobierno para conseguir mayorías que de otra manera no consigue; los pensionistas no son rehenes del gobierno", decía el vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo.

Desde el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social han querido señalar que "el Gobierno quiere transmitir un mensaje de tranquilidad a los más de 10 millones de pensionistas de nuestro país. El cobro de las pensiones en el mes de enero, incluida la revalorización prevista, están asegurados porque la norma estaba vigente hasta hoy" pero no ha dado pistas sobre lo que va a hacer. En caso de que no aprueben el real decreto a tiempo para finales de febrero, las pensiones volverán a cobrarse en base a las cuantías de 2025. Si se aprobara más tarde la revalorización, se cobraría con efecto retroactivo.