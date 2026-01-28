Azcón anuncia Aval Emancipa para avalar el 15% de la hipoteca a jóvenes

El candidato del PP a la Presidencia de Aragón, Jorge Azcón, ha presentado Aval Emancipa, un programa con el que el Gobierno autonómico avalará el 15% del crédito hipotecario a jóvenes de entre 18 y 39 años que puedan pagar la hipoteca pero no dispongan del 20% de ahorro que exigen los bancos.

Azcón explicó que esta iniciativa busca atender la dificultad de los jóvenes para reunir el ahorro inicial necesario para comprar vivienda. El aval cubrirá el 15% del importe solicitado, mientras que los solicitantes aportarán solo el 5%, y estará vigente durante diez años. El candidato señaló que el plan se dirige a quienes pueden pagar la hipoteca pero carecen de capacidad de ahorro suficiente, ofreciendo un respaldo financiero estable para fomentar la emancipación juvenil.

El programa se enmarca en la estrategia de vivienda del PP en Aragón, que ha impulsado 3.000 viviendas en 30 meses, frente a las 86 construidas por el PSOE en ocho años. Azcón aseguró que la medida forma parte de un esfuerzo por mantener y acelerar la oferta de viviendas asequibles en grandes ciudades, municipios turísticos y localidades más pequeñas.

Plan +3.000, construcción y alquiler regulado

Dentro del plan Aragón Más Vivienda, el programa +3.000 contempla la construcción de viviendas distribuidas en 16 municipios estratégicos de la comunidad. La administración licitará la construcción utilizando suelo público, mientras que las empresas privadas asumirán la inversión y la gestión de los alquileres durante 15 años.

El reparto de viviendas incluye varios lotes:

Lote 1: Figueruelas (45), Utebo (36) y Alagón (25)

Lote 2: Cuarte de Huerva (30) y Cadrete (25)

Lote 3: María de Huerva (45) y Fuentes de Ebro (25)

Lote 4: Barbastro (45), Binéfar (13) y Monzón (15)

Lote 5: Alcañiz (35), Andorra (12), Alcorisa (24) y Caspe (27)

La titularidad del suelo permanecerá pública y los contratos de alquiler incluirán opción de compra para los inquilinos, con deducción del 30% de las cuotas pagadas en caso de ejercerse. Además, se limitará el coste del alquiler al 30% del salario de cada joven, con subvenciones adaptadas a cada caso.

Emancipación y estabilidad financiera

El candidato insistió en que Aval Emancipa permitirá a los jóvenes comenzar su proyecto de vida y facilitará la emancipación en todo tipo de municipios, desde capitales hasta localidades más pequeñas. Azcón defendió que la medida es una respuesta directa a la incapacidad de ahorro de muchos jóvenes y subrayó que se ofrecerá respaldo financiero para un periodo de hasta diez años, garantizando seguridad en el acceso a la vivienda.

Acto electoral de Jorge Azcón y Alberto Núñez Feijóo en Figueruelas.

La iniciativa se suma a otros proyectos de inversión promovidos por el Gobierno autonómico, incluidos programas industriales y de gigafactorías, y refuerza la estrategia de fijar población joven y trabajadores en Aragón.