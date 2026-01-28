Azcón resalta el "momento imparable" de la economía aragonesa y la llegada de inversiones millonarias

El candidato del PP a la Presidencia de Aragón, Jorge Azcón, ha destacado el "momento imparable" que atraviesa la economía aragonesa durante un desayuno de trabajo en ADEA. Según Azcón, la atracción de inversiones millonarias está impulsando el empleo de calidad y permitiendo que el crecimiento económico se traduzca en mejores servicios públicos para los ciudadanos.

Azcón ha valorado la aprobación, este mismo miércoles, por parte del Consejo de Gobierno, de la inversión de 3.900 millones de euros de la empresa tecnológica Box2BIT en Épila. La compañía, que ya cuenta con otra infraestructura en Cariñena, desarrollará este proyecto en dos fases: la primera con 1.125 millones de euros y la segunda con 2.775 millones.

El proyecto permitirá la creación de hasta 1.500 puestos de trabajo durante la fase de construcción. Una vez en operación, se prevé que se generen alrededor de 300 empleos directos e indirectos de calidad en la región.

Aragón como polo tecnológico

Según Azcón, Aragón se ha consolidado como la región del sur de Europa que más inversiones tecnológicas atrae actualmente. "Este es un motor que va a cambiar la estructura económica de nuestra Comunidad, traer prosperidad, generar empleo de calidad y mejorar los servicios públicos", ha afirmado.

Durante los últimos 30 meses, el Gobierno autonómico ha anunciado inversiones en Aragón por un valor aproximado de 79.000 millones de euros, un ritmo que, según el candidato, coloca a la región en una posición destacada dentro del país y refuerza su proyección hacia el pleno empleo.

Impacto en el empleo y el crecimiento

Azcón ha recordado que, de acuerdo con el estudio de la Fundación Basilio Paraíso, solo las inversiones anunciadas hasta la fecha permitirán que el crecimiento del empleo alcance 50.000 puestos de trabajo en 2028. Además, los últimos datos de paro sitúan a Aragón entre las comunidades con mejores resultados en España, un reflejo del dinamismo económico que, en su opinión, continuará en los próximos años.

En este sentido, el candidato del PP ha subrayado que mantener este ritmo de inversión y desarrollo tecnológico será clave para garantizar que el crecimiento económico se traduzca en prosperidad, empleo de calidad y servicios públicos mejorados para los aragoneses.