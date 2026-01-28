El oro pulveriza récords y supera los 5.300 dólares: ¿qué está pasando?

La incertidumbre en los mercados, las tensiones geopolíticas y las medidas erráticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sumadas a la debilidad de las divisas y la desconfianza de los inversores a futuro, están llevando al oro a registrar continuamente nuevos máximos históricos. Así, este miércoles hemos visto que el valor refugio por excelencia ha llegado a superar el umbral de los 5.300 dólares.

De este modo, la cotización del oro acumula una subida de más del 20% en lo que va de año, frente a la revalorización del 70% en el conjunto de 2025, después de haber superado por primera vez la cota de los 4.500 dólares por onza a finales del pasado mes de diciembre. De hecho, este martes el oro ha llegado a doblar su valor en comparación con agosto de 2024, cuando la cotización del metal superó por primera vez los 2.500 dólares.

Investing

En este contexto, la cotización de la plata se mantiene estable en el entorno de los 114 dólares. No obstante, este metal ha registrado una revalorización de más del 50% en lo que llevamos de 2026. Por su parte, en el mercado de divisas, en el cambio del euro frente al dólar sigue fortaleciéndose y se sitúa en el entorno de los 1,20 dólares, con una subida de más del 2% desde el cierre del pasado viernes.

Trump defiende el dólar

A pesar de que el dólar se está debilitando y, en buena medida por ello, estamos asistiendo a nuevos máximos históricos del oro, el presidente de EEUU, Donald Trump, ha defendido una supuesta fortaleza de su divisa. Preguntado por los recientes descensos en el valor de la moneda, ha afirmado que "creo que es genial", enfatizando "el negocio que estamos haciendo" y concluyendo que "el dólar va de maravilla". De hecho, Trump ha señalado también que "si te fijas en China y Japón, solía pelear con ellos como un demonio porque siempre querían devaluar (...)" y ha defendido que "no es justo que devalúen porque es difícil competir cuando devalúan".

Cabe recordar que, precisamente, el vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, señalaba el pasado verano que un cruce del euro por encima de 1,20 dólares podría ser complicado. "Se trata mucho más de la velocidad del ajuste que del nivel", exponía, señalando que "creo que 1,17, incluso 1,20, es algo que podemos pasarlo por alto un poco", incidiendo en que sería "mucho más complicado".