El "maquinista" de La Sexta es de IU y culpa de los accidentes de tren al "cambio climático" y a la "mala casualidad"

Desde La Sexta nos tienen acostumbrados a llevar a personas que nos presentan como si fueran meros "ciudadanos", "jóvenes" o "enfermeros", cuando además de todo eso tienen algún tipo de vínculo con formaciones políticas de izquierdas como el PSOE, Podemos o Más Madrid. También estamos acostumbrados a que nos presenten como enfermeros a actores que, aunque tienen el título de enfermero, ejercen de actores "a tiempo completo".

En Libre Mercado ya nos hemos hecho eco de esta práctica en alguna que otra ocasión, como podemos ver aquí. Para sorpresa de muy poca gente, durante estos días a raíz de los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gélida (Barcelona) en La Sexta lo han vuelto a hacer y han presentado a un "maquinista jubilado" sin mencionar que también se trata de una persona que tiene cargos en un determinado partido político de izquierdas y que se ha presentado a unas elecciones autonómicas, en este artículo te lo contamos.

Como decimos, desde La Sexta han entrevistado a todo tipo de personas del sector ferroviario en estos días con motivo de los trágicos accidentes de tren que ya han dejado 46 fallecidos y cientos de heridos. Entre las personas que han entrevistado, se encuentra Eugenio Parreño, que se presenta como "maquinista jubilado" y que se ha hecho viral estos días por minimizar la culpa del Gobierno en los accidentes y por culpar al cambio climático del accidente en Gélida (Barcelona).

"No hay culpables del accidente"

El maquinista jubilado se negó a hablar de "culpables del accidente ferroviario" y habló más bien de que pudo haber alguna "circunstancia culpable", tratando así de quitar responsabilidades a quienes deben velar por el correcto estado y mantenimiento de las vías. También negó que la comunicación hubiera fallado y vio normal que muchos viajeros estuvieran horas esperando atención médica.

La presentadora Cristina Pardo le llegó a decir que "no puede ser que la Guardia Civil que estaba sobre el terreno no supiera que había un segundo tren", a lo que el maquinista jubilado respondió que "no lo sabía, hasta que lo supo", ante la estupefacción de la periodista de La Sexta.

¿La culpa del accidente de Gélida? Del cambio climático

En otros programas, como en Espejo Público, también hemos visto a este maquinista echar un capote al Gobierno. Según Eugenio, el accidente de Adamuz "fue toda una secuencia fatal y una mala casualidad." El momento más surrealista de este maquinista jubilado se produjo el pasado viernes en el programa A3N, donde llegó a afirmar lo siguiente: "Lo de Barcelona ha sido fortuito, ha sido por el tema, no nos olvidemos, del cambio climático. El cambio climático contra el que estamos luchando, potenciando la circulación de trenes eléctricos y evitando la utilización de la carretera porque estamos contaminando sin ningún escrúpulo."

De esta forma, lo ocurrido en Adamuz habría sido "mala casualidad y una secuencia fatal" y la culpa del accidente de Gélida donde se desplomó un muro por el empuje de agua acumulada no está en cómo se construyó ese muro y en el peso que podía soportar, no, la culpa de ese accidente donde ha fallecido una persona y donde resultaron heridos casi 40 personas la ha tenido el cambio climático. Ni Óscar Puente ni Pedro Sánchez tendrían ninguna responsabilidad, al parecer.

¿Quién es Eugenio Parreño?

Basta un poco de investigación para ver que este maquinista jubilado también es alguien que se presentó por Unidas Podemos en las elecciones autonómicas de Castilla-La Mancha (siendo segundo en las listas) y que actualmente pertenece al consejo político local de Izquierda Unida en Albacete.

Así pues, vemos que la presentación de "maquinista jubilado" se queda corta, más aún cuando pretende hacer pasar como "argumentos técnicos" el hecho de culpar al cambio climático por el derrumbe de un muro de contención. En este artículo no se está queriendo decir que exista algún tipo de problema con tener una vinculación con un partido de izquierdas, de derechas o de lo que sea, no, el problema está en hacer pasar por opiniones técnicas lo que son, en buena parte, meros discursos para defender una determinada posición ideológica y para que el Gobierno quede indemne de todo lo sucedido.