Juan Bravo, en esRadio: "El Gobierno usa como rehenes a los pensionistas para proteger a los okupas"

En el día de ayer, el Congreso rechazó el decreto que incluía la revalorización de las pensiones. Por ello, desde el Ejecutivo se ha señalado directamente contra el PP. Sin embargo, lo cierto es que el texto propuesto suponía una trampa con la que Sánchez pretendía blindar la protección a los okupas. Así, Juan Bravo, vicesecretario general de Economía del Partido Popular, ha denunciado en Con Ánimo de Lucro que el Ejecutivo no presentara un decreto solo para pensiones.

En su intervención en el programa de esRadio, Bravo ha señalado que el Partido Popular ha respaldado en el pasado reformas de pensiones y ha recordado que su rechazo al decreto propuesto por Sánchez se debe, por un lado, a que incorpora "temas tan diversos como política energética, política de dietas, jubilaciones y entregas a cuenta a las comunidades autónomas", junto a medidas que protegen a los okupas. De hecho, Bravo ha insistido en que su partido estaría dispuesto a apoyar la tramitación de un decreto centrado exclusivamente en pensiones.

Así las cosas, Bravo ha denunciado que "el Gobierno usa como rehenes a los pensionistas para proteger a los okupas". Además, ha criticado que se incluyan normas innecesarias en el decreto, como cambios en el salario mínimo, que según él no requieren rango de ley.

Protección al propietario

En este contexto, el portavoz popular ha querido subrayar la importancia de proteger a los propietarios frente a la okupación, argumentando que "la responsabilidad de atender a las personas más necesitadas no le corresponde al dueño de un piso, le corresponde al Gobierno". En este sentido, también ha reclamado que el Ejecutivo cumpla lo que figura en su propio programa electoral y en la ley antiokupas, que establece la expulsión de ocupas en 48 horas en determinados casos.

De este modo, Bravo ha destacado que el objetivo del PP es facilitar la protección social sin que la responsabilidad recaiga sobre los ciudadanos que han invertido en vivienda, insistiendo en que los pensionistas y propietarios no deben pagar "la incapacidad del Gobierno para dar respuesta a situaciones de pobreza".

Por otra parte, durante la entrevista, el vicesecretario general de Economía del Partido Popular también ha denunciado las contradicciones del Ejecutivo, citando declaraciones de diferentes ministros sobre la ocupación y la revalorización de pensiones. Así, ha recordado que la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, defendió diferenciar entre okupas y personas con problemas de pago de alquiler, mientras que otros miembros del Gobierno se han mostrado más flexibles sobre el decreto ómnibus.

Con todo, Juan Bravo ha propuesto dos vías para resolver la situación: tramitar el proyecto de ley del PP presentado en noviembre de 2025, o aprobar un decreto de ley separado exclusivamente con la revalorización de pensiones. Según el portavoz, ambas opciones generarían consenso en el Congreso y permitirían que los pensionistas perciban los ajustes sin demoras.