Nuevo golpe al contribuyente: Hacienda sube el precio de tasación de coches, motos y embarcaciones de segunda mano

Malas noticias para el contribuyente. Hacienda ha decidido subir de forma generalizada los precios de referencia que utiliza para calcular los impuestos al comprar o heredar coches, motos y embarcaciones, lo que supone un golpe para las operaciones entre particulares de productos de segunda mano.

Así, en 2026, comprar un vehículo o una embarcación de segunda mano (o recibirlos como herencia de un familiar) será más caro por decisión estatal, tal y como ha informado Expansión.

En concreto, la decisión de Hacienda se basa en la actualización de las tablas fiscales afecta directamente al Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP), al Impuesto de Sucesiones y Donaciones (ISD) y al Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte (IEDMT), elevando la base imponible. A pesar de la recaudación récord que ha registrado la AEAT en los 11 primeros meses de 2025, la asfixia al contribuyente continúa.

La orden, publicada en el BOE el pasado 23 de diciembre por el Ministerio que dirige María Jesús Montero, introduce nuevas tablas de valoración completamente renovadas, con una subida media de entre el 5% y el 7%, muy por encima de la inflación real. Es decir, Hacienda ajusta sus números al alza aunque el mercado no lo haga, consolidando un modelo en el que el ciudadano siempre pierde.

Bajo el pretexto de "adaptarse a la realidad del mercado", el fisco amplía su control: diferencia por primera vez entre híbridos enchufables y vehículos 100% eléctricos, incorpora motores marinos eléctricos y redefine la valoración de motos náuticas según su potencia. Más categorías, más detalle y más motivos para recaudar.

El resultado es claro: todos los precios de referencia suben, en todos los modelos y tramos, lo que se traduce inevitablemente en un mayor pago de impuestos, incluso cuando el valor real del vehículo o embarcación sea inferior.

En el caso de las embarcaciones de recreo, el endurecimiento es todavía más evidente. El nuevo sistema separa la valoración del casco y la motorización, y además reduce los coeficientes reductores para barcos y motores antiguos, penalizando especialmente a quienes adquieren o heredan bienes usados.

El diario de Unidad Editorial explica que "aunque los tipos impositivos y las bonificaciones autonómicas se mantengan estables", el truco está en otro sitio: subir la base imponible.