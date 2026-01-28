Red Eléctrica para durante dos horas a la gran industria por el viento

El fuerte temporal que azota España con nieve, lluvia y fuertes vientos ha llevado a Red Eléctrica a activar el mecanismo que le permite pedir a la gran industria que pare. Según ha informado el organismo, la petición se hizo esta mañana a las 8 horas y se prolongó durante dos horas, hasta las 10.

Según informa en un comunicado, la aplicación del denominado Servicio de Respuesta Activa de la Demanda (SRAD), un servicio que permite "apagar" grandes industrias a cambio de una retribución, se ha producido para amortiguar las consecuencias del temporal en Portugal, "razón por la cual se ha reducido la importación de electricidad", y a la "caída de la producción eólica prevista por el efecto de este temporal sobre el sistema español". Los fuertes vientos han obligado a parte del parque eólico a detenerse: velocidades superiores a 90 kilómetros hora pueden provocar daños en los aerogeneradores.

Red Eléctrica afirma que la continuidad del suministro "no se ha visto en ningún momento comprometida, siendo el objetivo de la orden de activación -que se ha aplicado durante aproximadamente dos horas, que establece la normativa- garantizar los niveles de reserva establecidos en los procedimientos de operación en respuesta a una situación puntual en la que se han visto reducidos los recursos disponibles en el sistema". El organismo ha recurrido a este mecanismo desde su creación en varias ocasiones, coincidiendo con bajadas de la producción eólica y la falta de disponibilidad de plantas nucleares por recarga u otras circunstancias.

El sistema eléctrico peninsular cuenta con 1.725 megavatios (MW) de potencia de respuesta activa de la demanda para el primer semestre de 2026, con el fin de mantener el equilibrio entre generación y demanda, y garantizar el adecuado nivel de reserva del sistema en caso de necesidad. La última subasta se celebró el pasado 28 de noviembre y el periodo de aplicación es del 1 de enero al próximo 30 de junio. El mecanismo existe desde 2022 y los grandes consumidores que se adhieren adquieren el compromiso de estar disponibles para reducir su potencia de consumo en aquellas situaciones en las que el operador del sistema identifique que no se cuenta con recursos suficientes para mantener el nivel adecuado de reserva, a cambio de una retribución.