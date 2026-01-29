Adif gasta 190.000 euros en añadir los nombres de Julio Anguita y Almudena Grandes a las estaciones de Córdoba y Atocha

Adif, organismo dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, dirigido por Óscar Puente, ha destinado cerca de 190.000 euros en adaptar la señalización de dos estaciones clave tras incorporar nombres de figuras destacadas para la izquierda en España: la terminal de Madrid-Puerta de Atocha-Almudena Grandes y la de Córdoba-Julio Anguita.

Libre Mercado ha accedido en exclusiva a la documentación de estos procesos mediante una solicitud amparada en la Ley de Transparencia. La resolución que detalla los importes y el alcance de los trabajos en Madrid-Puerta de Atocha-Almudena Grandes lleva la firma de Marco de la Peña Luis Pedro, presidente de las entidades públicas empresariales ADIF y ADIF Alta Velocidad. Ambas contrataciones las ganó la empresa Roura Cevasa, S.A., con sede en Alcalá de Henares (Madrid).

Córdoba-Julio Anguita

El presupuesto base de licitación establecido por ADIF Alta Velocidad alcanzó 137.180,50 euros, lo que sumado al 21% de IVA ascendía a 165.988,41 euros. El plazo de ejecución fijado fue de dos meses y la oferta vencedora que presentó Roura Cevasa fue de 84.244,96 euros, equivalente a 101.936,40 euros con impuestos. Esta propuesta representó una rebaja del 38,59% respecto al importe inicial previsto.

Los trabajos abarcaron la adaptación completa de la cartelería y elementos visuales para reflejar la nueva denominación oficial Córdoba-Julio Anguita.

Las otras compañías presentaron las siguientes cantidades (sin IVA):

• Franco Proyectos Integrales S.L.: 72.699,00 euros (rebaja del 47,00%)

• Industrias Aras S.L.U.: 62.665,20 euros (rebaja del 54,32%)

• Rotulosmallorca, S.L.U.: 96.026,35 euros (rebaja del 30,00%)

• Di-Rotul L’Alcudia, S.L.: 102.133,00 euros (rebaja del 25,55%)

• Señalética y Mobiliario Urbano de Andalucía, S.L.: 102.926,53 euros (rebaja del 24,97%)

• Tecnología Señalética, S.L.: 107.000,79 euros (rebaja del 22,00%)

• C&S Diseño y Publicidad Deza, S.L.: 124.834,25 euros (rebaja del 9,00%)

• Tecnivial S.A.: 128.501,61 euros (rebaja del 6,33%)

Participaron diez empresas en total, aunque la empresa Alprint Soluciones Gráficas S.L. fue excluida por no subsanar la documentación requerida.

El cambio de nombre de la estación de Córdoba a Córdoba-Julio Anguita se anunció inicialmente el 16 de mayo de 2025, cuando el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible comunicó públicamente que iniciaba de oficio el procedimiento para rendir homenaje a Julio Anguita en el quinto aniversario de su fallecimiento.

La resolución favorable se publicó en el BOE el 27 de junio de 2025, haciendo oficial la nueva denominación. El acto de inauguración de la nueva denominación en la estación andaluza, que rinde tributo a quien fue alcalde de Córdoba entre 1979 y 1986, diputado en el Congreso y coordinador general de Izquierda Unida durante más de una década, tuvo lugar el 16 de septiembre de 2025, aunque la adjudicación del contrato para instalar la cartelería actualizada no se publicó hasta el 22 de enero de 2026.

Madrid-Puerta de Atocha

El importe base de licitación fijado fue de 109.921,51 euros, lo que hace un total de 133,005.02 después de impuestos. La oferta ganadora de Roura Cevasa ascendió a 70.991,10 euros (sin IVA), con un total de 85.899.23 tras impuestos. Las labores incluyeron la sustitución completa de cuatro rótulos corpóreos principales (en zonas de salidas, llegadas y lado de la calle Méndez Álvaro), junto con la renovación de elementos gráficos en carteles colgantes de doble cara situados en andenes y la actualización de la cartelería general de la terminal.

En este caso solo concurrieron dos licitadores: la propia Roura Cevasa, S.A., y Gravoplan, S.L., cuya oferta fue 90.784,00 euros (sin IVA) y tienen tres meses para ejecutar todos los cambios requeridos, por lo que para finales de abril de este año, debería estar finalizado.

El cambio de nombre de la estación de Madrid-Puerta de Atocha a Madrid-Puerta de Atocha-Almudena Grandes se anunció inicialmente el 3 de marzo de 2022, cuando el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible comunicó públicamente que incluiría el nombre de la escritora en homenaje tras su fallecimiento en noviembre de 2021. La resolución favorable se publicó en el BOE el 19 de noviembre de 2022, haciendo oficial la nueva denominación. El acto de presentación de la nueva denominación en la estación madrileña, que rinde tributo a Almudena Grandes, tuvo lugar el 31 de marzo de 2023 en la que estuvo la ministra de Transportes de la época, Raquel Sánchez, quien sustituyó a José Luis Ábalos tras ser cesado.