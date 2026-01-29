El escándalo del IMV: una okupa acusada de vender droga alardea de cobrar 1.400 euros "sin hacer nada"

Captura de vídeo del programa 'En Boca de Todos'

Eso ha ocurrido hoy en el programa En boca de todos de Cuatro. Una mujer okupa, acusada en directo de vender drogas, ha respondido con una frase que ha provocado indignación: "Yo no hago nada, cobro 1.400 euros del Ingreso Mínimo Vital, más lo que me ayuda mi madre y de Cáritas".

El clip se ha difundido rápidamente en redes sociales y ha vuelto a encender la discusión sobre la gestión del Ingreso Mínimo Vital, cuestionando si el subsidio ha cumplido realmente con sus objetivos o se ha convertido en una prestación sin supervisión ni requisitos.

Pero esto qué coño es!!??

Lo que más ha indignado a los espectadores no ha sido la situación, sino la manera en que la mujer ha mostrado con naturalidad recibir un ingreso superior al de muchos trabajadores. En su intervención no ha mencionado ninguna obligación de buscar empleo, formarse o participar en programas de inserción laboral.

Entre los comentarios más destacados en redes se han encontrado:

"Cobra más que yo trabajando ocho horas".

"Mi hija gana 1.180 euros en un supermercado y madruga todos los días".

"Me encanta levantarme todos los días a las 6:45 de mañana para que esta choni con el moño en alto se pase el día en su casa rascándose el coño y cobrando 1400€ de IMV".

Un subsidio concebido para evitar la exclusión

El Ingreso Mínimo Vital se ha creado con el fin de "prevenir situaciones de pobreza extrema y exclusión social". Sin embargo, el problema principal ha residido en su implementación: no han existido obligaciones claras para los beneficiarios de aceptar ofertas de empleo, formarse o participar en itinerarios de inserción, y las inspecciones han sido escasas o inexistentes.

Esto ha provocado un contraste evidente: quienes se han esforzado por mantener un empleo han percibido ingresos bajos, mientras que algunos beneficiarios del subsidio han recibido más sin comprometerse activamente con el mercado laboral.

La polémica ha surgido en un momento en el que los salarios están estancados, la presión fiscal por parte del Gobierno no deja de asfixiar a los trabajadores y el gasto social ha crecido de forma considerable.

Las reacciones en redes han mostrado este malestar: "La cara de la periodista que la entrevista dándose cuenta que cobra más que ella trabajando" o "Dado que 'cobra' 1400€. Hay en España al menos 2 millones de pensionistas que no llegan a 800€ después de cotizar toda su vida".