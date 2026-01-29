España lidera los descarrilamientos de tren en la Unión Europea

Ya ha pasado más de una semana del trágico accidente de Adamuz (Córdoba) donde han perdido la vida 45 personas y el número de heridos supera las 100 personas. Después de este accidente, hemos visto una oleada de reducciones de velocidad en multitud de tramos por "seguridad", ya que no se confía en el estado de las vías tal y como están ahora mismo.

Desde el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible se ha negado que exista una falta de seguridad en nuestra infraestructura ferroviaria. Esto dijo el ministro Óscar Puente en el programa Todo es Mentira: "Es bastante evidente que en estos días se han vertido bulos y se ha sembrado, innecesariamente, una sensación de seguridad que no es real". Sin embargo, si observamos los datos a nivel europeo en cuanto a descarrilamiento de trenes, veremos que España está a la cabeza.

Si acudimos a los datos que nos proporciona Eurostat, actualizados con datos hasta 2024, veremos que en toda la Unión Europea se produjeron 63 descarrilamientos de tren en 2024. De todos estos descarrilamientos, el 19% del total (12 descarrilamientos) se produjeron en España, siendo el país que junto con Francia lidera esta lista.

Para saber si es mucho o poco, tenemos que ver también cuántos kilómetros de líneas ferroviarias hay en España y en la Unión Europea, a fin de entender mejor los datos. Así pues, y también con datos de Eurostat, en 2024 el total de kilómetros de líneas ferroviarias en la Unión Europea fue de 201.314 kilómetros, mientras que España aportó 16.217 de estos kilómetros, lo que viene a ser el 8% del total. Hay que aclarar que en todo momento se está hablando de líneas ferroviarias en total, incluyendo las de Alta Velocidad, donde España es el país europeo que cuenta con más kilómetros de Alta Velocidad.

Es decir, en España se produjeron en 2024 el 19% de todos los descarrilamientos de trenes en la Unión Europea a pesar de representar sólo el 8% del total de líneas ferroviarias. No obstante, y para más inri, en España se producen más descarrilamientos de trenes que en otros países donde la longitud de sus líneas ferroviarias es mayor.

En Alemania, cuyas líneas ferroviarias abarcan 38.855 km, se produjeron 6 descarrilamientos. En Francia, cuyas líneas ferroviarias tienen 27.564 km, se produjeron 12 descarrilamientos. En Polonia, con 19.625 kilómetros de líneas ferroviarias, se produjeron 6 descarrilamientos. Y, por último, en Italia, que cuenta con 16.879 kilómetros de líneas ferroviarias, se produjeron 4 descarrilamientos en 2024.

España es el tercer país con más colisiones de trenes de la UE

Dichas cifras no son sólo cosa de un año, ya que también en 2023 España fue líder en descarrilamientos de trenes en toda la UE, donde se produjeron 16 de los 68 descarrilamientos de tren, es decir, el 23,5% del total. También resulta preocupante que en 2024 se produjeran en España 18 de las 148 colisiones de trenes en toda la UE, representando el 12,2% del total. Sólo fue superada por Alemania y Francia, donde se produjeron 42 y 22 colisiones de trenes, respectivamente.

En resumidas cuentas, quizás sea aventurado decir que el transporte ferroviario en nuestro país sea inseguro, al menos en líneas generales, pero lo que sí está claro es que es normal que exista un miedo a raíz de lo que estamos viviendo estos días y a la luz de estos datos, pues en España se producen más de estos accidentes y eso que España no está ni en el top-3 de países con mayor red ferroviaria de toda la Unión Europea.