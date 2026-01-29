Las tensiones comerciales entre los principales riesgos de las empresas para 2026

Las tensiones comerciales, la preocupación climática y las desigualdades sociales serán algunos de los 33 riesgos que las empresas españolas tendrán que afrontar de cara a este año.

Así lo ha indicado el Institut Cerdà, que ha presentado este miércoles en Madrid la quinta edición del 'Observatorio de Riesgos para las Empresas en España', en un acto que ha contado con la intervención del ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu.

Uno de los riesgos que tendrá mayor impacto es el relacionado con las tensiones comerciales, debido a la ofensiva arancelaria de Estados Unidos y otras medidas proteccionistas que obligan a las empresas a revisar su posicionamiento internacional.

El informe hace referencia también a la alteración del funcionamiento de las cadenas de suministro y a la elevada dependencia de minerales críticos, factores que afectan directamente a sectores estratégicos. Las restricciones a la exportación, a la inversión y de otras medidas proteccionistas también son riesgos a los que se enfrentan las empresas.

En cuanto al riesgo climático, el informe destaca la insuficiencia de las medidas actuales de mitigación de gases con efecto invernadero y la falta de adaptación a las nuevas condiciones climáticas que tendrán que afrontar las compañías este año.

El Observatorio igualmente ha puesto el foco en la consolidación de las desigualdades sociales, un fenómeno que persiste pese a los buenos resultados macroeconómicos y que también supone un desafío para las compañías españolas.

En este contexto, el análisis ha señalado que ese crecimiento no está llegando con la misma intensidad a los hogares, lo que dificulta la recuperación del poder adquisitivo de las familias perdido en crisis anteriores y comporta un mayor riesgo de exclusión social, especialmente entre los colectivos más vulnerables.

A este escenario, añade el estudio, se suma la precariedad laboral, que dificulta la emancipación de los jóvenes, y la cronificación de la falta de vivienda asequible.

DESAFÍOS DIGITALES Y DEMOGRÁFICOS

En el ámbito digital, el Observatorio identifica un aumento de la dimensión y la complejidad de los retos de la ciberseguridad y las dificultades para garantizar la ciberprotección en toda la cadena de valor y proteger los servicios esenciales.

El informe añade el impacto dual de la inteligencia artificial, que ofrece nuevas oportunidades defensivas, pero también multiplica las capacidades ofensivas.

El Observatorio incorpora también el reto demográfico, marcado por el paulatino envejecimiento de la población, las tensiones estructurales del sistema sanitario y sociosanitario, y la necesidad de gestionar mejor la inmigración y su integración.

HEREU: "BRÚJULA VALIOSÍSIMA"

Durante la presentación del informe, Jordi Hereu ha destacado que la nueva edición de este estudio es "brújula valiosísima" para empresas y organizaciones, que harían bien en utilizarla para "navegar los tiempos inciertos" que se afrontan actualmente.

Por último, el presidente del Institut Cerdà, Carlos Cabrera, se ha referido al valor de la colaboración público-privada también en la prevención de crisis. "La Administración debe hacer un esfuerzo en asumir que su liderazgo no se centra solo en la capacidad y gestión de respuesta, sino en el proceso de prevención previo", ha indicado.