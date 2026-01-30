Así es la España de los subsidios: el IMV otorga pagas de más de 2.100 euros al mes

Desde el Gobierno de Pedro Sánchez, y desde la izquierda política y mediática en general, nos presentan la puesta en marcha de pagas como la del Ingreso Mínimo Vital (IMV) como un avance en derechos. No obstante, además de proteger a algunas personas que lo necesiten, lo cierto es que estas ayudas también suponen un incentivo para que muchos se aprovechen del sistema y vivan a costa del resto de la sociedad.

¿Qué es el IMV? El Ingreso Mínimo Vital es una prestación no contributiva de la Seguridad Social con la que se pretende asegurar un nivel mínimo de ingresos a modo de renta básica. Fue aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez, en coalición con Podemos, en Consejo de Ministros el 29 de mayo de 2020 en el contexto de la pandemia de coronavirus. De este modo, pueden percibir esta ayudas las personas de entre 23 y 65 años —o desde los 18 años en caso de que el solicitante tenga menores a su cargo que hayan residido legalmente en España durante al menos un año– en función de su nivel de ingresos y el patrimonio, así como del número de personas de la unidad de convivencia. Lo cierto es que la actitud del Gobierno de Pedro Sánchez en relación con la concesión del Ingreso Mínimo Vital a las familias españolas ha suscitado numerosas críticas, puesto que el número de beneficiarios se incrementa paulatinamente. A este respecto, distintos informes demuestran que las prestaciones sociales hunden a sus beneficiarios en una trampa de pobreza y desincentivan la incorporación de sus beneficiarios al mercado de trabajo. Además, en lugar de aceptar que esto demuestra la precarización de la sociedad española, el Ejecutivo se ha felicitado en distintas ocasiones de que la cantidad de personas que dependen de esta prestación. Leer más

Al respecto, cabe detallar que existen diversos informes –como los publicados por el Instituto Juan de Mariana o la consultora Freemarket– que demuestran cómo estas prestaciones generan un "círculo de pobreza" y desincentivan la incorporación de estas personas en el mercado laboral. Pero, además, en los últimos meses se ha tenido constancia de algunos casos que pueden llevar a cuestionarse la forma en que se están implementando estas medidas. Así se ha recogido, de hecho, en diferentes medios de comunicación.

En Libre Mercado hemos detallado algunos casos en los que queda patente que la política de prestaciones sociales está siendo fuente de ineficiencias muy importantes. Cabe recordar cómo vecinos de un barrio de Alicante presumían de vivir del Estado, dedicarse a robar y tener móviles "a costa de Pedro Sánchez". Del mismo modo, otros vecinos de un barrio de Córdoba también celebraban vivir gracias al Ingreso Mínimo Vital. Todos ellos, de hecho, mostraban que no tenían motivos para trabajar.

El último caso en el que queda en evidencia la política social del Gobierno de Pedro Sánchez es el de Isabel, una mujer que ha aparecido en dos ocasiones en el programa de Cuatro, En Boca de Todos. Esta mujer, al menos aparentemente, no padece de ningún impedimento para trabajar. Sin embargo, como ella misma admitió ante las cámaras de Mediaset, cobra 1.400 euros por el Ingreso Mínimo Vital. Naturalmente, el caso ha motivado la reacción de los usuarios de redes sociales, que denuncian que esto ocurra en nuestro país.

Cuantía máxima del IMV

La Seguridad Social explica que la cuantía del ingreso mínimo vital se establece de acuerdo a la diferencia existente entre la renta garantizada y el conjunto de rentas e ingresos que tengan los beneficiarios. En este sentido, se detalla que, para este año, la cuantía mensual de la renta garantizada es de 733,6 euros para un beneficiario individual, una cantidad que se incrementa un 22% si el beneficiario tuviera una discapacidad de, al menos, un 65%. Además, esta cantidad se incrementa un 30% por cada miembro adicional a partir del segundo –con un tope máximo del 220% de incremento–.

En consecuencia, la Seguridad Social establece una cuantía de 953,68 euros para una unidad de convivencia formada por dos personas –ya sea un adulto y un menor o dos adultos–. Por otra parte, una familia de tres personas puede percibir 1.173,76 euros al mes, mientras que la cantidad establecida para una familia de cuatro personas es de 1.393,84 euros mensuales. Asimismo, una familia formada por cinco personas recibe 1.613,92 euros cada mes.

Por otra parte, la Seguridad Social informa de que, a las cantidades anteriores, debemos sumarle un 22% adicional en caso de que se trate de familias monoparentales. Por tanto, una familia monoparental de dos personas recibe 1.115,07 euros mensuales. Del mismo modo, la cuantía percibida cada mes por una familia monoparental de tres personas es de 1.335,15 euros. Por su parte, recibe 1.555,23 euros al mes una familia monoparental que cuente con cuatro miembros y 1.775,31 euros otra que esté formada por cinco personas.

Moncloa

A todo ello cabría sumarle otro 22% en caso de que alguno de los miembros tuviera al menos un grado de discapacidad del 65%. Finalmente, existe también la posibilidad de que la prestación se complemente con una ayuda para la infancia que se incrementa por cada menor que forme parte de la familia. Concretamente, por cada niño menor de tres años se abona un complemento de 115 euros. Además, el complemento por los menores de entre tres y seis años es de 80,50 euros, mientras que la cuantía es de 57,50 euros por cada menor que tenga más de seis años.

Por tanto, una familia monoparental de cinco miembros que cuente con dos hijos de menos de tres años, otro de seis y uno que tenga más de seis estaría recibiendo 2.143,31 euros al mes, lo que supone, en doce meses, 24.339,72 euros.

Con todo, no podemos olvidar que la revalorización de esta prestación social supera, con creces, los incrementos de la inflación. Para este año –aunque, por el momento, queda en el aire dado el rechazo del Congreso al decreto ómnibus– el Gobierno ha planteado una subida del 11,4%. Del mismo modo, en el año 2025 se revalorizó un 9%, que se sumó al incremento del 6,9% del año anterior y la subida del 15% de 2023.

Compatible con otras pagas

Cada vez son más las personas que dependen de un subsidio del Estado para poder vivir. De acuerdo con la Seguridad Social, en el mes de diciembre de 2025 el IMV llegó a más de 2,4 millones de personas, de las cuales casi un millón fueron menores. Así, la cuantía media fue de 483,1 euros al mes por hogar. Sin embargo, cabe destacar que el IMV es compatible con otras prestaciones sociales. Concretamente, en el año 2024 había 532.070 personas que percibían la Renta Mínima de Inserción –que gestionan las comunidades autónomas–, siendo la cuantía media de 574,83 euros al mes. En consecuencia, en España hay casi 3 millones de personas que viven gracias a un subsidio público.

Así, España cada vez se precariza más y fomenta el subsidio. De hecho, la normativa contempla la posibilidad de que se pueda cobrar el IMV desde los 23 años. Asimismo, la cuantía del IPREM —índice de referencia para la concesión de ayudas, subvenciones o el subsidio de desempleo– se ha situado en los 600 euros mensuales en 2026, lo que supone, en catorce pagas, una cantidad total de 8.400 euros.