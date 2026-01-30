Gustavo Martínez: "Quienes hablan de burbuja en el oro es porque no han leído la historia"

En un escenario de incertidumbre global, casi todos los activos de inversión están en máximos. Todos menos la moneda fiduiciaria y en especial el dólar que ha protagonizado unas caídas preocupantes en los últimos días. El programa Con Ánimo de Lucro desgrana lo que al profesor de la Universidad Francisco Marroquín (UFM) y asesor financiero, Gustavo Martínez, dibuja como la tormenta perfecta que acecha a la divisa estadounidense y el papel protagónico del oro como último refugio de libertad.

La economía norteamericana atraviesa una encrucijada histórica. Con una deuda pública que supera el 120% del PIB y un déficit crónico que Martínez califica de "inasumible", la solvencia del billete verde está bajo sospecha. Tradicionalmente, Estados Unidos ha paliado sus excesos mediante la "exportación de inflación", aprovechando que el mundo entero demanda dólares por su estatus de moneda reserva mundial. Sin embargo, los ejes geopolíticos están cambiando.

A esta debilidad estructural se suma la sombra de una política monetaria impulsada por Donald Trump que, lejos de buscar la fortaleza de la divisa, parece inclinarse por una devaluación competitiva. Esta estrategia de "dólar débil" busca favorecer las exportaciones y aliviar el peso real de la deuda, pero a costa de erosionar el poder adquisitivo de los ciudadanos y la confianza internacional.

El Oro: ¿Burbuja o Vacuna Histórica?

Mientras el dólar derrapa, el oro brilla con una intensidad que no se veía en décadas, tocando máximos históricos de forma recurrente. No obstante, una corriente de analistas insiste en etiquetar este rally como una "burbuja". Ante esto, Gustavo Martínez se muestra tajante: quienes hablan de burbuja en el oro es porque no han leído la historia.

Para Martínez, el oro no es un activo especulativo más, sino una "vacuna" frente a un sistema fiduciario en quiebra técnica. El experto subraya que, mientras la masa monetaria (monedas fiat) se diluye al ritmo de las impresoras de los bancos centrales, el oro conserva un valor intrínseco ligado a su escasez y a milenios de aceptación humana. "No es que el oro esté subiendo de valor, es que el papel moneda lo está perdiendo", sugiere la tesis de Martínez.

Un recorrido que no ha terminado

La conclusión de los expertos es clara: la tesis del oro sigue vigente y presenta recorrido al alza. En un mundo donde la deuda es el motor y la inflación el combustible, los activos reales se posicionan como la única salida. El análisis de Martínez invita a mirar más allá de la cotización diaria y entender que el metal precioso está validando, punto por punto, las grietas de un sistema que confió demasiado en la hegemonía de una moneda hoy asediada por la geopolítica y el populismo monetario.