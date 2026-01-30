Empresarios defienden la nuclear tras el susto: "No podemos tener un país en el que a las 8:00 hay que parar fábricas"

A la espera de que el Consejo de Seguridad Nuclear se pronuncie sobre la solicitud de Almaraz de operar hasta 2030, los empresarios se han vuelto a sumar a trabajadores y vecinos de la zona en su lucha por que la central no se cierre. En unas jornadas sobre el valor de la energía nuclear en España celebradas en la sede de los empresarios de Madrid, el presidente de CEIM ha reiterado las razones por las que piden que la central extremeña no se apague: sin nuclear, "no habrá crecimiento económico duradero", señaló Miguel Garrido, recalcando cómo la central supone un 15 por ciento de la energía que necesita Madrid.

Además de citar argumentos como la ausencia de emisiones, la independencia energética o el peso en la factura, Garrido ha mencionado los riesgos para la seguridad de suministro: "Cerrar la nuclear no se corresponde con el interés general. Se opone al mismo", ha dicho recordando que el 28 de abril se cumple un año del apagón eléctrico, "un hecho de extrema gravedad que debería haber marcado un antes y un después en la política energética" de España. "Prescindir de esta energía de base, firme, plantea riesgos evidentes. No se trata de elegir", ha dicho el representante de los empresarios madrileños, que ha aludido a lo ocurrido este miércoles, cuando la caída en la generación eólica por el fuerte viento llevó a Red Eléctrica a parar la industria. "España tiene la necesidad de contar con nuclear que dé estabilidad al sistema como se ha demostrado en los últimos tiempos", ha señalado Garrido en alusión al "acontecimiento" del miércoles, que supuso un corte de "suministro a empresas electrointensivas por riesgo de otro colapso". "Se contó con el respaldo de la energía nuclear, sin la cual no hubiera sido posible mantener el suministro", ha avisado el empresario, reclamando que "para una cuestión de tanta trascendencia se aparquen prejuicios ideológicos" y no se cierre "algo que es beneficioso para el conjunto de los españoles".

Junto a él ha estado el presidente de la plataforma que representa al territorio, "Sí a Almaraz, sí al Futuro". Fernando Sánchez ha avisado de que el cierre sigue siendo "una posibilidad real" y ha señalado que se trata de una decisión "esencial para nuestra comarca" pero también "para Madrid y el conjunto de España", mencionando su importancia "para evitar un gran apagón". "El riesgo está ahí", ha dicho recordando lo ocurrido esta semana, "imaginen qué pasaría si no contáramos con la estabilidad que proporciona Almaraz".

El alcalde ha enfatizado que ha hablado con "comerciantes, políticos, agricultores, estudiantes, pequeños empresarios y en todo este tiempo apenas me he cruzado con alguna persona que no esté plenamente convencida de que Almaraz debe continuar". "Lo dice un territorio al que hace cuarenta años le impusieron una central cuando todo el mundo tenía miedo. Y ahora que hemos conocido cómo se trabaja, los beneficios que ofrece, nos la quieren quitar", ha exclamado.

Tanto Garrido como Sánchez han recalcado cómo España es un caso único en el mundo de país que tiene centrales y quiere cerrarlas y han evocado las palabras del canciller alemán, Friedrich Merz, que lamentó el error "estratégico" de cerrar las suyas. "España no tiene que repetir errores de Alemania", ha dicho el alcalde, que ha avisado de que "si cae Almaraz" también caerán el resto de centrales por las sinergias entre ellas. Sobre la prórroga de tres años, Sánchez ha hablado de esta fecha como una primera meta: "Hay que luchar por 2040, por 2050", aludiendo a cómo su central gemela en Virginia va a operar ochenta años.

En el acto ha participado el profesor Diego Rodríguez, que ha expuesto los resultados de los últimos estudios de Fedea sobre el impacto del cierre en España, y la vicepresidenta de la Sociedad Nuclear Española, Marisa González, que ha enfatizado el valor de las centrales para dar estabilidad a la red. La ingeniera ha mencionado un hecho especialmente relevante en esta semana de temporal: "No son sensibles a las condiciones meteorológicas adversas, son más robustas". También ha señalado cómo sus grandes turbinas dan "unos segundos valiosísimos" al operador para evitar colapsos en momentos de crisis, enfatizando el "control de tensión que hace el parque nuclear".

Javier Santacruz, Ismael Clemente, Fernando Sánchez, Miguel Garrido, Marisa González, Clemente González y Diego Rodríguez. | CEIM

Las jornadas han contado también con las reflexiones de dos grandes empresarios españoles: Ismael Clemente, CEO de Merlin Properties, y Clemente González, presidente del Grupo Alibérico. Ambos han coincidido en la importancia de que España no renuncie a la nuclear: Clemente ha señalado que España debería aprovecharse, a la hora de acoger proyectos, tanto de las condiciones "que son producto de la suerte" como de otras que "hay que trabajar", entre las que ha citado la "robustez" de la red para la que es "indispensable" la energía nuclear. "Debería ser un debate zanjado, pero no," ha dicho mencionando cómo se está trabajando en "fotovoltaicas con electrónica de potencia" para que puedan ayudar a gestionar la red y "se compran baterías" para lograr algo "que ya tenemos con nuclear e hidroeléctrica". "Que haya una red estable, bien mallada y robusta es esencial", ha insistido el empresario al mencionar los data centers en los que están invirtiendo. "Y que haya precios razonables también es esencial. Y para ambas cosas es esencial mantener el parque nuclear", ha recalcado.

Mientras, González, fundador de un conglomerado de industrias dedicadas a la producción de aluminio, ha enfatizado la importancia de la energía para la industria, cuyo peso en el PIB español se ha desplomado al 11,5 por ciento. "Tener energía fiable, segura, es clave. El mundo, ha reflexionado, está "cambiando a toda velocidad y que España sea autosuficiente será decisivo". "Tenemos un sistema que puede funcionar muy bien", ha dicho González, que subrayó que "no podemos tener un país en el que a las 8 de la mañana hay que parar fábricas porque hay problemas con el suministro". "Eso es un problema grande para la industria" incluso a pesar de la remuneración de Red Eléctrica. En su opinión, disponer de una "energía estable, competitiva y autosuficiente como país" es esencial "para que podamos desarrollar" un sector que significa "empleo estable, mejor remunerado, innovación y ayuda a las exportaciones".