Jordi Sevilla propone a líderes empresariales unos nuevos Pactos de La Moncloa para superar la "anormalidad política"

España necesita recuperar la capacidad de alcanzar grandes acuerdos de Estado para afrontar sus retos económicos e institucionales y poner fin a la actual "anormalidad política".

Esta es la idea que ha centrado el último Diálogo de Actualidad de PROA Comunicación, en el que el exministro de Administraciones Públicas y expresidente de Red Eléctrica, Jordi Sevilla, ha mantenido un encuentro con empresarios, directivos y ejecutivos para defender la necesidad de impulsar unos "nuevos Pactos de la Moncloa". Un debate abierto sobre gobernabilidad, reformas estructurales y el papel de la sociedad civil en el rumbo del país.

El evento forma parte del ciclo Diálogos de Actualidad de PROA Comunicación, consultora especializada en comunicación estratégica, reputación corporativa y asuntos públicos. Durante la apertura, su socia fundadora, Lucía Casanueva, subrayó la vocación de la firma de participar activamente en la conversación pública y de crear espacios de diálogo donde empresa, instituciones y sociedad civil puedan intercambiar ideas sobre los grandes desafíos del país. "Para defender con criterio los intereses de nuestros clientes, debemos formar parte del debate público y escuchar a quienes lo lideran", señaló, destacando el valor de este tipo de foros para fomentar consensos y una conversación más constructiva.

"Una clase media en declive y unos jóvenes resignados a un futuro peor"

Durante su intervención, Sevilla exigió "una moratoria temporal en la confrontación partidista que nos está llevando a la parálisis", y denunció la situación de "una clase media en declive y unos jóvenes resignados a un futuro peor que el que tuvieron sus padres". Para ello, reclamó una "estrategia de país" que supere "la mayor anormalidad política del momento que vivimos". Concretamente, "el hecho de que los dos grandes partidos constitucionales de España no sean capaces, por estrategias puramente electorales, de acordar nada de nada, sobre nada, apostando por una absurda polarización que solo beneficia a los extremistas".

A su juicio, la consecución de unos acuerdos sólidos por parte de los dos partidos mayoritarios no sólo es posible, sino que "sería respaldada por casi un 70% de españoles", lo que "rompería la actual dictadura de las minorías extremistas que aprovechan la situación de polarización para imponer sus condiciones". En este contexto, reclamó la puesta en marcha de "nuevos Pactos de la Moncloa" que permitan alinear a administraciones, partidos y sociedad civil en torno a prioridades compartidas y recuperar la capacidad de España para abordar reformas de largo alcance con estabilidad y visión de futuro.

Así es el paquete de 10 reformas: Vivienda, Sanidad y Fiscalidad, en el foco

De forma más concreta, el exministro planteó un paquete de 10 reformas centradas en ámbitos que considera prioritarios para la estabilidad económica y social del país, como la vivienda, la sanidad, la fiscalidad, las infraestructuras estratégicas y la competitividad industrial, junto a mejoras en la calidad institucional y la lucha contra la corrupción.

Entre las propuestas planteadas, defendió un plan de choque para construir 400.000 viviendas adicionales en tres años, complementadas por otras 100.000 destinadas al alquiler asequible; la puesta en marcha de un programa extraordinario para eliminar las listas de espera sanitarias en seis meses; la recuperación del poder adquisitivo de los salarios y la deflactación del IRPF para aliviar la presión fiscal de las familias; así como un refuerzo de las infraestructuras y de la política industrial y energética, con especial atención a redes eléctricas, almacenamiento y sectores estratégicos. Estas medidas se completarían con un nuevo modelo de financiación autonómica y un impulso a los mecanismos de prevención de la corrupción.

El encuentro reunió a empresarios, directivos y representantes institucionales de distintos sectores, que participaron en un coloquio posterior con el ponente para intercambiar impresiones sobre gobernabilidad, crecimiento económico y el papel de la empresa en la construcción de consensos de Estado. La sesión se enmarca en el ciclo Diálogos de Actualidad de PROA Comunicación, concebido como un espacio de reflexión y conversación con las principales voces del debate público.