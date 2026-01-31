De la ingeniería al relato: la Comunicación en el Grupo ACS

El Grupo ACS vive un momento de transformación en el que la comunicación ha pasado a ocupar un lugar central. Ya no se trata solo de construir grandes infraestructuras, sino también de explicar qué se hace, por qué se hace y cómo impacta en la vida de las personas. Esta nueva forma de entender la comunicación quedó claramente reflejada durante el Global Gathering y el Investors Day celebrados el pasado mes de octubre, donde se subrayó que comunicar bien es hoy una parte esencial de la estrategia del Grupo.

En un contexto global cada vez más complejo y competitivo, ACS ha apostado por una comunicación más moderna, digital y coordinada, capaz de conectar a todas las empresas del Grupo bajo una misma visión. Herramientas comunes como Sitecore y el uso creciente de la inteligencia artificial permiten compartir y crear contenidos de forma más ágil y coherente, reforzando la idea de one group, one team: muchas compañías, una sola voz.

Este enfoque permite explicar mejor la evolución del Grupo, su crecimiento y su apuesta por sectores clave para el desarrollo económico y social, manteniendo al mismo tiempo la identidad propia de cada empresa.

Nuevos formatos para contar qué hace ACS

Uno de los pilares de esta nueva etapa es la apuesta decidida por nuevos formatos narrativos. El Grupo ha ampliado su forma de comunicar con contenidos de todo tipo. Informativos, vídeos, podcasts, infografías, libros de grandes proyectos, etc que ayudan a entender, de manera sencilla, la dimensión y el impacto de sus obras.

Los vídeos específicos de proyectos y obras permiten acercar la ingeniería y la construcción al gran público, mostrando no solo los resultados finales, sino también el trabajo de los equipos, los procesos y la innovación que hay detrás de cada infraestructura. A esta estrategia se suma ACS News, un telediario mensual que recoge la actualidad de todas las empresas del Grupo y refuerza el sentimiento de pertenencia y la transparencia interna.

Destacan también los documentales del catedrático emérito Miguel Aguiló, que resumen en imágenes la colección editorial Grandes Ciudades del Grupo ACS. Estas piezas ofrecen una mirada cultural y divulgativa sobre infraestructuras que han transformado ciudades en todo el mundo y se han convertido en una auténtica delicia para los amantes de la arquitectura, la ingeniería y la historia urbana.

Este ecosistema de contenidos se completa con newsletters corporativas, el rediseño de las webs y una presencia cada vez más sólida en redes sociales, donde ACS refuerza su visibilidad y acerca su actividad a nuevos públicos.

Una narrativa común para un grupo global

Toda esta estrategia de comunicación se articula en torno a una narrativa común basada en la innovación, la excelencia y el compromiso, que pone el foco en las principales áreas en las que opera el Grupo ACS.

La infraestructura y la ingeniería siguen siendo la base de su actividad, con proyectos de transporte, movilidad, desarrollo urbano y equipamientos que mejoran la conectividad y la calidad de vida.

Minerales críticos: impulsando la transición energética y la economía digital.

Sobre esta base, el Grupo avanza en sectores clave para el futuro, como la infraestructura digital, que incluye data centers y semiconductores, esenciales para la economía digital. La energía, con infraestructuras que garantizan la seguridad del suministro y apoyan la transición energética, ocupa también un lugar destacado.

A ello se suman los minerales críticos y las baterías, fundamentales para la industria, la movilidad eléctrica y el desarrollo tecnológico, así como la defensa y la seguridad, ámbitos en los que ACS contribuye a la resiliencia de las sociedades modernas.

Todo este modelo se completa con una amplia oferta de servicios a lo largo de todo el ciclo de vida de los proyectos, desde las fases iniciales de diseño y planificación hasta la construcción, la operación y el mantenimiento final. Una forma de trabajar que permite al Grupo acompañar cada infraestructura de principio a fin y garantizar su calidad y durabilidad.

La renovación del logotipo del Grupo ACS simboliza esta nueva etapa, marcada por la evolución constante y una identidad más sólida y reconocible. Un momento que coincide además con resultados positivos: crecimiento en contratación y una acción bursátil en máximos históricos, reflejo de la confianza del mercado.

Este impulso cuenta con el respaldo del presidente Florentino Pérez y del consejero delegado Juan Santamaría, que han situado la comunicación como un elemento clave de la estrategia. Una apuesta clara en 2026, con nuevos formatos y proyectos que seguirán acercando la actividad del Grupo ACS a la sociedad. Porque hoy, en ACS, comunicar bien también es construir mejor.