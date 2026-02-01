La empresa que maquilla a Pedro Sánchez obtiene contratos de varios ministerios para otras tareas

En pleno caos mediático y político por las informaciones que se han ido publicando sobre la presunta corrupción en el Gobierno de España, con el Ministerio de Transportes como principal eje, seguimos conociendo otros contratos que podrían suscitar serias dudas. En este sentido, ahora hemos sabido que la empresa que se encargó del maquillaje del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha ganado varios contratos en los últimos años con distintos ministerios: Presidencia, Cultura y Vivienda.

Licitación del contrato

El Ministerio de Vivienda está organizando una exposición bajo el título "Bienestar en la Ciudad", para la cual necesita asegurarse los servicios de una empresa que se encargue de la producción y el montaje del evento. En este sentido, según se expone en el documento de licitación, la Secretaría General de Agenda Urbana, Vivienda y Arquitectura ha adjudicado a la empresa Ovejero Sequeiro, SL este contrato por un importe total de 135.565 euros –una cantidad que asciende a los 164.033,65 euros–. En este documento se expone que el plazo de ejecución será de 15 meses y se detallan que la decisión se explica "por presentar la oferta más ventajosa tanto técnica como económica para la Administración".

No obstante, es curioso que esta compañía sea la empresa que se ha encargado del maquillaje del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. De hecho, en agosto de 2024 se confirmaba la adjudicación de un contrato, por parte del Ministerio de la Presidencia, a Ovejero Sequeiro, SL de servicios especializados de imagen para las comparecencias y actos públicos, con un plazo de ejecución de 12 meses. Además, se indicaba que el valor de la oferta seleccionada ascendía a los 34.553,80 euros.

Resulta llamativo también que esta empresa no lograra la mejor puntuación en el informe de valoración que se elabora durante el proceso de licitación. En dicho informe técnico, en el que se evalúan las propuestas presentadas para participar de la licitación, se detalla que en total fueron tres las compañías que se postularon como candidatas para ser las encargadas de la producción y el montaje de esta exposición.

Concretamente, la consejería técnica evaluó la idoneidad para la organización y distribución de los trabajos a realizar, los medios, soluciones técnicas y mejoras previstas para la ejecución del trabajo, el calendario de desarrollo propuesto, el personas previsto y, además, el plazo de respuesta ante incidencias. Así las cosas, el organismo encargado de la valoración concluyó que todas las ofertas presentadas superaban el umbral mínimo exigido de 13 puntos, por lo que quedaban admitidas todas ellas en la fase de evaluación global.

Plataforma de Contratación del Sector Público

No obstante, como se puede comprobar, la empresa encargada del maquillaje de Sánchez no obtuvo la mejor puntuación. Mientras que Ovejero Sequeiro logró 18 puntos, y la empresa Even2 Marketing Estratégico obtuvo 15,75 puntos, la compañía HD Faber fue la mejor valorada con 21,25 puntos.

Otros contratos

Precisamente, en noviembre de 2025, el BOE confirmaba que esta compañía había ganado un contrato para la producción, montaje y desmontaje de la exposición temporal "Pintura cuzqueña: Centro y periferia" en el Museo de América. En este caso, el valor de la oferta seleccionada ascendía a los 44.257,36 euros. Del mismo modo, en septiembre de 2025 también ganó otro contrato del Ministerio de Cultura para la producción, montaje y desmontaje de la exposición temporal Fenicios. Mercaderes del Mar en el Museo Nacional de Arqueología Subacuática por un importe de 67.528,56 euros.

Por parte del Ministerio de Cultura también ganó en agosto de 2023 un contrato para encargarse del montaje y desmontaje de la exposición "Palabras de Viajeros". Por otra parte, la compañía también ha ganado tres prórrogas –la última en noviembre de 2025– por parte del Ministerio de la Presidencia para "asistencia y apoyo a la Unidad de Actos Públicos" en 2024 y 2025. De hecho, la misma empresa ya ganó el contrato para el servicio de asistencia y apoyo a la Unidad de Actos Públicos entre 2023 y 2024 por 53.391,92 euros.