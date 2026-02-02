Dos semanas después de la tragedia de Adamuz y entre constantes limitaciones de velocidad por posibles problemas en las vías, Adif ha decidido pedir a Renfe, Iryo y Ouigo que suspendan los últimos servicios de alta velocidad en la línea entre Madrid y Barcelona, con el objetivo de disponer de más tiempo para realizar las labores de mantenimiento por la noche.

Fuentes de la empresa pública que gestiona la red ferroviaria explican que esta medida se pondrá en marcha a partir de este mismo lunes, 2 de febrero, y únicamente en este corredor entre Madrid y Barcelona.

Desde el accidente de Adamuz, los maquinistas de los trenes están reportando muchas más incidencias en las vías a Adif, lo que obliga a imponer reducciones temporales de velocidad por seguridad.

Estas restricciones de velocidad están provocando retrasos constantes en la red, hasta el punto de que los últimos trenes de cada día llegan de madrugada, ya dentro del tramo horario que Adif utiliza para realizar las labores de mantenimiento.

Entre estos trabajos se encuentra la verificación de las incidencias reportadas por los maquinistas, por lo que si no da tiempo a realizarla, al día siguiente se mantienen las limitaciones de velocidad y vuelve a generar el mismo problema, informan dichas fuentes a Europa Press.

En atención a todo ello, Adif ha pedido que se supriman esos últimos servicios del día, con el objetivo de permitir a sus equipos de mantenimiento desarrollar las habituales tareas de conservación de la infraestructura cuando no circulan servicios comerciales.