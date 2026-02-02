El CEO de Bosch, tras un año "doloroso", se pregunta "si bastan 40 horas semanales" para competir

Tras anunciar el año pasado un duro ajuste, la multinacional alemana Bosch presentó sus resultados el pasado viernes confirmando un aumento en sus ingresos por ventas de sólo un 0,8 por ciento hasta alcanzar los 91.000 millones de euros.

"La realidad económica se refleja en nuestros resultados: El año anterior ha sido un año difícil y en parte también doloroso para Bosch", señaló al respecto el presidente del consejo de administración de Bosch, Stefan Hartung, en la presentación de resultados en Stuttgart. "No puedo prometer tranquilidad en 2026", dijo Hartung, que emplazó a 2027 para ver los primeros resultados de su estrategia, basada en la reducción de costes, la digitalización y la innovación, y sin descartar que las medidas ya anunciadas, que implican la desaparición de 20.000 puestos de trabajo hasta 2030, sean las únicas que se tomen en el futuro.

Entre los principales motivos del exiguo crecimiento de Bosch, que depende en gran medida del golpeado sector automovilístico, estuvieron el debilitado entorno económico y los pagos asociados a la reestructuración de empleo. También la debilidad del mercado asiático así como los aranceles.

Otro factor citado por los analistas son los altos costes de producción en Alemania, algo a lo que se refirió Hartung el pasado viernes. El CEO de Bosch mencionó la "dura competencia" y los "cambios globales", y cómo en su país los costes son un lastre para las empresas, señalando que proceden sobre todo de "una dura regulación". "El mercado lo regula casi todo, deberíamos regresar a ese principio", dijo el directivo, que hace unas semanas aludió también a los costes en una entrevista en el semanario Die Zeit. En ella, planteó la posibilidad de hacer más flexible la jornada laboral y puso el ejemplo de China, donde en caso de necesidad, dijo, se trabaja doce horas al día, seis días a la semana.

"Deberíamos hacernos esa pregunta en Alemania: ¿son suficientes 40 horas semanales en todas las situaciones, para mantenernos al día en el mundo?", planteó Hartung, que señaló que su empresa tecnológicamente "puede competir con cualquiera" pero requiere de unas condiciones "adecuadas para tener éxito". "Antes bastaba con ser mejores. Hoy, tenemos que ser mucho mejores y también más rápidos que la competencia", enfatizó.