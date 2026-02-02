El secuestro de Sánchez a los propietarios: así usa a los pensionistas para defender a los okupas

El pasado martes, el Gobierno llevó al Congreso de los Diputados la convalidación del decreto ómnibus en el que volvía a mezclar medidas tan dispares como el decreto antidesahucios y la revalorización de las pensiones. Sin embargo, PP y Junts votaron en contra del texto del Ejecutivo propiciando una nueva derrota parlamentaria de Sánchez y una pequeña victoria para los dueños de vivienda.

Sánchez, usando una vez más sus artimañas, ha intentado colar a la oposición este decreto en el que, con la excusa de la subida de las pensiones, ha intentado sacar adelante medidas que defienden a los okupas. Sánchez intenta secuestrar a la oposición, pero se ha encontrado con el no de PP, Vox y Junts; que no han aceptado los términos del ómnibus.

Al recibir un nuevo tortazo parlamentario, Sánchez no ha tardado en publicar un vídeo censurando que la oposición votara no a la revalorización de las pensiones, tan rápido ha sido, que el vídeo estaba grabado antes de la votación. Sánchez no nombra nada más de su decreto que la subida de las pensiones, sabedor de que el resto de medidas quiere aprobarlas de tapadillo.