Havas compra la consultora Acento de Pepe Blanco y Alfonso Alonso por 30 millones

La multinacional francesa Havas Media Group, accionista del Grupo Prisa, ha cerrado la compra de Acento, consultora fundada y dirigida por los exministros José Blanco (exministro de Fomento con Zapatero) y Alfonso Alonso (exministro de Sanidad con Rajoy).

La valoración de la transacción se estima en cerca de 30 millones de euros. El motivo de la venta es la superación de los 10 millones de euros de facturación y haber registrado beneficios récord en ejercicios anteriores, rozando los 9,6 millones de beneficios en 2024, por lo que se había convertido en una empresa muy atractiva para los grandes grupos de comunicación.

Tanto Pepe Blanco como Alfonso Alonso seguirán al frente de la firma —fundada en 2019— durante los próximos años, garantizando así la cartera de clientes y la transición dentro de la estructura de Havas. Las negociaciones para la operación que ha culminado con la adquisición de Acento por Havas se iniciaron hace varios meses.

La importancia de la operación radica en que Acento se ha consolidado como una de las consultoras de asuntos públicos más influyente de España por su carácter de lobby transversal, uniendo a figuras de primer nivel de los dos principales partidos del sistema político español. Por este motivo han logrado gestionar de forma eficaz intereses de grandes empresas del Ibex 35 y multinacionales, que ahora Havas busca integrar en su red global y tomar posiciones en el mercado español. Havas es propiedad de Vivendi y lo dirige en España Alfonso Rodés.