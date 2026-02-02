Menú
Libre Mercado

La Fageda incorpora a Mireia Sáenz de Buruaga como nueva directora de Comunicación y de Relaciones Institucionales

La experta en gestión de crisis asume el mando para potenciar la marca y los vínculos externos, relevando a Esther Carreras en la firma gerundense.

LM/Agencias
La experta en gestión de crisis asume el mando para potenciar la marca y los vínculos externos, relevando a Esther Carreras en la firma gerundense.
Mireia Sáenz de Buruaga ante La Fageda. | Servimedia

La Fageda ha incorporado en enero a Mireia Sáenz de Buruaga como nueva directora del departamento de Comunicación y Relaciones Institucionales, con el objetivo de reforzar la estrategia de comunicación corporativa, reputación y relaciones institucionales de la entidad.

Según explicó La Fageda este lunes, Sáenz de Buruaga es licenciada en Periodismo por la Universitat Autònoma de Barcelona y cuenta con un posgrado en integración regional y relaciones económicas internacionales por la Universitat de Barcelona. También ha completado estudios internacionales en la Universidad de Belgrano (Argentina).

En los últimos años ha liderado el área de Comunicación Corporativa y de Crisis en la agencia Burson, empresa global de relaciones públicas y comunicaciones, y durante el pasado año fue responsable de la oficina de Barcelona. Tiene una dilatada experiencia en estrategias integrales de reputación y gestión de crisis, incluyendo proyectos de comunicación interna, gestión del cambio y estrategias de sostenibilidad. Entre los sectores en los que ha trabajado están la industria de la alimentación y bebidas, salud y bienestar, automoción, moda e industria farmacéutica.

El departamento de comunicación de La Fageda

La nueva dircom del proyecto de La Fageda se muestra ilusionada con esta nueva etapa profesional: "Es un reto que emprendo con entusiasmo, admiración y responsabilidad hacia el proyecto y las personas que lo hacen posible. Explicar La Fageda pide una doble mirada entre el ámbito social y el empresarial, y un equilibrio y sensibilidad singulares, hacia adentro y hacia afuera".

Relacionado

Con su incorporación, La Fageda completa la estructura de su departamento de Comunicación y Relaciones Institucionales. Hace medio año, también se incorporó a la entidad la periodista de la Garrotxa Neus Asín, nueva responsable de Comunicación en el marco del relevo de la también periodista Esther Carreras, que se encuentra en proceso de prejubilación.

En Libre Mercado

    Servicios

    • Radarbot
    • Curso
    • Inversión
    • Securitas
    • Buena Vida
    • Reloj