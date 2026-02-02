La lección liberal de una ciudad de Nueva Zelanda para reducir un 21% el precio de los alquileres

Uno de los temas del momento tanto en la opinión pública como en el debate político es la cuestión de la vivienda, y no precisamente por algo bueno. Como ya sabrá el lector, el estado actual de la vivienda hace que sea casi una odisea el poder alquilar o comprarse una casa. La Ley de Vivienda de Sánchez sigue perjudicando tanto a caseros como a inquilinos, así como a vendedores y compradores.

No obstante, aunque entre la clase política se haya instalado este debate y se estén llevando a cabo distintas propuestas para tratar de atajar este problema, la realidad es que la mayoría de las medidas van encaminadas a torpedear aún más la oferta ante una demanda que sigue creciendo, contribuyendo así a que el problema sea aún mayor. Bien podría el Gobierno y el resto de CCAA seguir el ejemplo de Nueva Zelanda, donde en un municipio de más de 100.000 habitantes se ha conseguido reducir los precios de los alquileres en un 21%. A continuación, vamos a ver cómo se ha producido este "milagro".

De acuerdo con el trabajo "Going it alone: The impact of upzoning on housing construction in Lower Hutt" de los investigadores Matthew Maltman y Ryan Greenaway-McGrevy, las medidas de liberalización del suelo aplicadas a partir del año 2018 por el Ayuntamiento de Hutt llevaron a la recalificación de aproximadamente el 80% del suelo residencial, para así dar cabida a viviendas de densidad media o alta. Esto llevó a que se triplicara la construcción de vivienda durante los seis años siguientes a la entrada en vigor de la nueva normativa.

Lower Hutt da ejemplo

Lo que está ocurriendo en este municipio de más de 110.000 habitantes contrasta con la tendencia general del precio de los alquileres en Nueva Zelanda. Ya que mientras en otras partes de la isla oceánica como es la región de Southland o de West Coast el precio de los alquileres ha crecido más de un 10% tan sólo en los últimos 12 meses (según Opes Partners), en el municipio de Lower Hutt se ha conseguido reducir el precio de los alquileres en un 21%. Es decir, de no haberse producido la reforma, los alquileres habrían sido un 21% más altos en 2023 en esta zona.

Este caso más reciente es una demostración más de algo que es pura lógica y que atiende a lo más básico de la ley de la oferta y la demanda. Si hay cada vez más demanda de un bien, en este caso la vivienda, y la oferta se mantiene estática, lo normal es que el coste de adquirir ese bien se incremente. Con lo cual, se ha de adecuar la oferta a la demanda para poder hallar un equilibrio. Aunque esto pueda ser sencillo de entender, aún vemos a nuestra clase política y a muchos ciudadanos defender medidas que lo único que hacen es conseguir lo contrario de lo que buscan.

Por concluir, el caso de Lower Hutt se suma a una lista interminable de evidencia empírica que nos muestra algo que la simple intuición ya nos puede contar, y es que, a mayor demanda de un bien, la oferta debe aumentar para poder reducir o contener los precios de ese bien. Parece que, al menos por el momento, los españoles nos tendremos que conformar con ver los casos de éxito de Nueva Zelanda o de Argentina, mientras aquí los precios de los alquileres no dejan de subir.