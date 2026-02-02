Polémica en un pueblo gallego de menos de 6.000 habitantes: el alcalde nombra a su pareja concejal de Igualdad

Una de las prácticas de los políticos que peor vista por la sociedad –y que, sin embargo, parece estar bastante extendida– es el enchufismo y el nepotismo. Son múltiples los casos de colocación deliberada de familiares cercanos en la administración pública. De hecho, actualmente sigue abierta la causa que afecta al hermano de Pedro Sánchez en relación con su nombramiento al frente de la Oficina de Artes Escénicas de la Diputación de Badajoz. Pero ha sido precisamente un socialista el que ha protagonizado el último escándalo de enchufismo en una localidad gallega, que ha otorgado a su pareja varias concejalías.

Coloca a su pareja

Como se puede comprobar en las actas del pleno celebrado el pasado jueves 29 de enero en Ponte Caldelas, firmadas por el alcalde de la localidad, Andrés Díaz Sobral proponía un modificación de las competencias de los concejales, haciendo responsable de las materias de Bienestar Social, Juventud, Igualdad y Comunicación a la concejal María Isabel Pregal Avión.

Lo curioso es que la nueva concejal de Igualdad del municipio es la pareja del alcalde. Como se puede comprobar en distintas publicaciones en redes sociales, Andrés Díaz Sobral e Isabel Pregal no ocultan su relación. De hecho, hace apenas unas semanas, con motivo de las fiestas navideñas, publicaban un mensaje en Instagram en el que deseaban un feliz 2026 a los vecinos de la localidad.

Al respecto, el diario ABC informa de que los tres concejales del PP y otra concejal del BNG votaron en contra de este nombramiento. Asimismo, este diario explica que la dedicación de Pregal será del 75%, por lo que percibirá un sueldo anual de más de 33.000 euros brutos al año –en catorce pagas–. De este modo, destaca también que la fórmula por la cual se ha producido este nombramiento es una excepción pensada para localidades de menos de 6.000 habitantes que, no obstante, no prevé un límite de concejalías para si la dedicación es parcial –limitando, en cambio, a tres el número de dedicaciones exclusivas–.

No obstante, no es la primera vez que la relación sentimental que mantienen el alcalde de Ponte Caldelas y la nueva concejal de Igualdad protagoniza diversos titulares. Ya en el año 2023 el periódico La Voz de Galicia informaba de que el alcalde de la localidad había decidido incluir a su pareja en las listas electorales. Esta decisión llamó la atención, además, porque Pregal no pertenecía al mismo partido que el alcalde gallego. En realidad, Díaz Sobral lideraba el PSOE en el municipio, mientras que su pareja se había presentado a las elecciones de 2019 por Ciudadanos en Fornelos, como detalló este mismo medio.

Este caso recuerda al de otros nombramientos en los que el vínculo sentimental ha supuesto la motivación de fondo. El más claro quizás sea el de Irene Montero, ex ministra de Igualdad, que ocupó este cargo tras las elecciones de noviembre de 2019, de las que resultó un acuerdo de gobierno entre el PSOE de Pedro Sánchez y Podemos, liderado entonces por su pareja, Pablo Iglesias. Del mismo modo, como informó El Economista, en febrero de 2017 el líder de la formación morada nombró a Montero portavoz de Podemos en el Congreso, algo que describió como un "regalo de San Valentín".