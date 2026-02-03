El pluriempleo alcanza el máximo histórico con Sánchez y el PSOE lo vende como "diversificación"

Estos días hemos conocido los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) que corresponden al cuarto trimestre del año 2025. Entre estos datos, hemos podido observar cómo el número de empleados públicos ha llegado a la cifra de 3.641.400 personas trabajando para el Estado. Tal y como ha publicado Libre Mercado, esta cifra supone un récord histórico, además de haberse incrementado el empleo público en más de medio millón de personas desde que gobierna Pedro Sánchez.

Sin embargo, si seguimos investigando los datos que nos proporciona el INE, veremos que no sólo ha aumentado el número de empleados públicos, sino que también lo ha hecho el pluriempleo. Si tenemos en cuenta el momento en que Pedro Sánchez llegó al poder en el año 2018, veremos cómo el número de personas que tienen dos trabajos ha crecido enormemente desde entonces. En este gráfico podemos ver la evolución trimestre a trimestre.

Como se puede observar en el gráfico, en el momento en que Sánchez llegó al poder el número de pluriempleados era de 447.200 trabajadores, mientras que en el cuarto trimestre de 2025 esa cifra ha alcanzado las 632.600 personas pluriempleadas. Así pues, vemos que se ha producido un incremento en el pluriempleo del 41,5% entre 2018 y 2025.

Esto quiere decir que cada vez son más las personas que necesitan de un segundo empleo para poder llegar a fin de mes o tener una mejor vida de la que tendrían con un sólo empleo. La cuestión es que, se mire por donde se mire, que haya un mayor número de personas pluriempleadas no habla precisamente bien de una economía.

Lejos queda la época en que el PSOE criticaba al Gobierno de Mariano Rajoy por "trocear el empleo en empleos precarios", como afirmaba Pedro Sánchez en el año 2015. Es más, el PSOE ahora saca pecho porque cada vez haya más trabajadores pluriempleados. Esto decía hace unos meses la actual portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE y diputada, Montse Mínguez.

Pluriempleo NO ES SINÓNIMO de precariedad: → Más de 840.000 personas con pluriempleo.

→ Signo de actividad y diversificación, no de degradación.

→ Mayor control, mayor protección social, más cotizaciones. — Montse Mínguez (@montseminguez) August 7, 2025

"Pluriempleo no es sinónimo de precariedad. Es un signo de actividad y diversificación, no de degradación. Mayor control, mayor protección social, más cotizaciones", reza el post que acabamos de ver de la catalana socialista.

Es decir, el hecho de que haya cada vez más trabajadores que no tienen suficiente con un sólo trabajo para llegar a fin de mes y tienen que buscarse un segundo empleo para poder pagar la factura de la luz, el alquiler o la cesta de la compra no es ningún problema ni ninguna muestra de precariedad, sino que es "un signo de actividad y diversificación, no de degradación".

La realidad es que, desde que gobierna Pedro Sánchez, los salarios reales se han estancado y eso obliga a que cada vez más trabajadores se busquen un segundo empleo con el que poder hacer frente a todos los gastos que tienen. Por mucho que diga el PSOE, que ahora haya un 41,5% más de pluriempleados que en 2018 no es una buena noticia, sino una muestra más de la degradación que hay en el empleo.