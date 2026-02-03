Hacienda descarta el ciberataque y niega la fuga de datos fiscales

El Ministerio de Hacienda descarta haber sido víctima de un ciberataque que haya comprometido la privacidad y la seguridad de los contribuyentes españoles. Si bien en la tarde del pasado lunes trascendía la noticia de un posible ataque contra los sistemas del departamento que encabeza María Jesús Montero, el Gobierno niega que realmente se produjera este ataque.
¿Ciberataque contra Hacienda?
El pasado lunes informamos en Libre Mercado de que el Ministerio de Hacienda había iniciado una investigación ante un posible ciberataque contra sus sistemas. Esta investigación se iniciaba después de que Hackmanac, una firma de ciberseguridad, hubiera alertado de un posible ataque contra las bases de datos del Ministerio que dirige María Jesús Montero. De este modo, la firma explica que un grupo denominado 'HaciendaSec' aseguraba haber tenido acceso a información de más de 47 millones de contribuyentes.
🚨Cyber Alert ‼️
🇪🇸Spain - Ministerio de Hacienda
The threat actor going by the name 'HaciendaSec' claims to have breached the Ministerio de Hacienda.
Allegedly, the attackers are offering for sale an updated database covering 47.3 million citizens, including DNI/NIF numbers,… pic.twitter.com/j6OQpxoar9— Hackmanac (@H4ckmanac) February 2, 2026
En un principio se sospechó que, de ser cierto el ataque, el grupo de hackers habría accedido a números de DNI, nombres completos, direcciones postales, número de teléfono, correos electrónicos, datos bancarios e información financiara relacionada con las obligaciones tributarias de los contribuyentes. Sin embargo, desde Hacienda se negaba desde un primer momento que existieran indicios que confirmaran la veracidad de esta alerta.
Así las cosas, el Ministerio de Hacienda ha descartado definitivamente haber sido víctima de un ataque de estas características. De esta forma, tras realizar las comprobaciones y revisiones pertinentes, ha confirmado que no ha encontrado rastro de ningún ciberataque que haya provocado un robo de datos o un acceso no deseado a sus sistemas.
No obstante, Hacienda admite la necesidad de seguir trabajando para garantizar la seguridad de los datos recogidos en sus bases de datos. Desde el Departamento que dirige María Jesús Montero han asegurado que los responsables de ciberseguridad seguirán monitorizando la situación y vigilando los sistemas de cara a eventuales situaciones futuras que pudieran producirse.