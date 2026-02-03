"La estupidez del siglo": el primer ministro belga estalla contra el cierre nuclear y la agenda verde europea

Unos días después de que el canciller alemán Friedrich Merz tachara de "error estratégico" el abandono de la energía nuclear, el primer ministro de Bélgica, el otro país que como España pretendía cerrar las que tiene operativas, ha asegurado que dicha decisión fue "la estupidez del siglo". El país europeo, que también tenía aprobado un calendario de cierre para todas sus centrales nucleares, lo derogó el año pasado al tiempo que aprobó una prórroga durante diez años para sus dos reactores más nuevos, Doel 4 y Tihange 3, pactado con la empresa propietaria y con el apoyo de la UE.
En un debate organizado por dos periódicos belgas, Bart de Weber, al frente del gobierno de coalición y líder de Nueva Alianza Flamenca, lanzó un durísimo discurso contra las políticas verdes europeas en el que lamentó las dificultades que están teniendo para mantener la energía nuclear en marcha en su país tras haber pactado su final en el pasado. "Nos hemos complicado tremendamente la vida. Hemos tomado decisiones dogmáticas contra la energía nuclear que han sido la estupidez del siglo", dijo el político conservador, que se refirió a sus negociaciones con el director de Engie, la propietaria de las dos centrales, y de las opciones abiertas para el futuro, entre las que citó los pequeños reactores modulares o SMR y la colaboración con países vecinos como Francia, que ha tomado "decisiones inteligentes", o Países Bajos, cuyo gobierno quiere construir nuevas centrales nucleares. "Llevará mucho tiempo" dar marcha atrás, avisó.
