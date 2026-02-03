Los inversores españoles han sido los que más han ganado en bolsa en los últimos tiempos

Solo tenemos que mirar cómo el Ibex 35 ha doblado su valor en bolsa en 5 años, ha obtenido un 118% en ese periodo de tiempo. Lo ha hecho mucho mejor que el Eurostoxx 50 (los mejores valores de la bolsa europea) y que el SP500 (los mejores valores de la bolsa de EEUU).

Comparativa IBEX 35 Estrategiasdeinversion.com

Si miramos el último año, podemos ver que la bolsa española ha sido espectacular, con valores que han subido más de un 100% en tan solo un año. Algunos de dichos valores han sido fáciles "cazarlos", tal y como aprenden los alumnos del curso de estrategias de inversión y gestión de patrimonio de Libertad Digital.

Aquí podemos ver las subidas en los últimos 12 meses del mercado continuo.

Listado de componentes Estrategiasdeinversion.com

Estas subidas han hecho que los inversores españoles estén muy confiados; de hecho, se acaba de publicar el índice de confianza de JP Morgan AM, en el que destacan que la moral de los inversores y ahorradores nacionales se ha catapultado hasta los 3,08 puntos, situándose en niveles de optimismo que no se veían en la serie histórica reciente.

Este dato supone una "resurrección" del sentimiento inversor tras el desplome sufrido en abril de 2025, cuando el conflicto arancelario global hundió las expectativas. Hoy, el panorama es opuesto: el 41% de los encuestados anticipan ganancias en las bolsas para el próximo semestre, frente a un escaso 17% que mantiene una postura bajista.

Todo esto ocurre justo en mitad de guerras comerciales y de mucho ruido político, pero parece que no afecta a las bolsas, sobre todo en el lado europeo, que se encuentran infravaloradas con respecto a las de EEUU.

Descubra cómo aprender a invertir y gestionar su patrimonio con Libertad Digital y Estrategias de Inversión

Según este mismo informe, tanto la inversión directa en acciones como en fondos de inversión son las preferidas por los españoles para que los inversores consigan sus objetivos, tanto de preservar patrimonio (no perder dinero es la prioridad para el 36,5% de los encuestados) como para buscar subidas en los mercados.