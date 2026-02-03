Los maquinistas llevan su enfado con Puente a las puertas de Transportes

Mientras continúa la investigación en torno a la tragedia de Adamuz y los retrasos e interrupciones tanto en la alta velocidad como en las cercanías de Cataluña, los maquinistas han decidido mostrar hoy su enfado con el ministro Óscar Puente a las puertas del Ministerio de Transporte. En vísperas de la huelga convocada para la próxima semana los días 9, 10 y 11 de febrero, los sindicatos han reclamado cambios y medidas que prevengan riesgos y accidentes en el transporte ferroviario español, y que además se acuerden con los trabajadores, "que al final somos los que sufrimos las consecuencias y detectamos todas las causas que pueden dar lugar a cualquier tipo de riego".

Desde Semaf, han señalado que han visto y reportado deficiencias durante mucho tiempo en el sector y que es ahora, tras la tragedia, cuando por fin se les presta atención. "No tienen que llegar estos sucesos para que se nos tenga en cuenta y se nos dé respuesta", ha denunciado el secretario general de Semaf, Diego Martín, que reclama una revisión del sector, de todas las medidas que se toman y de aquellas las preventivas.

Con la protesta, señalan fuentes del sindicato a LD, quieren "mostrar el malestar del colectivo ferroviario frente a la situación actual de dejación y deterioro de las infraestructuras". "Queremos un cambio estructural en la seguridad y el mantenimiento. Ha sido un pistoletazo de salida para mostrar el malestar y hacer públicamente las reivindicaciones", señalan.

Martín lamenta que durante muchos años los esfuerzos se hayan centrado en construir nuevas redes y no a mantenerlas y piden por ello que los presupuestos se enfoquen en mantener la red y dar un servicio de calidad y no uno deteriorado y con limitaciones de velocidad.

Insiste en que llevan años reportado todos los riesgos que pueden detectar en líneas de alta velocidad o de convencional. En el caso de las cercanías catalanas, pide asimismo mantenimiento de las infraestructuras para prevenir consecuencias generadas por meteorología adversa y añade que no entienden porqué están fuera de los protocolos de actuación.