Sonia, Pilar, Paqui... propietarias responden a Irene Montero por su señalamiento tras caer el decreto antidesahucios

Hace justo una semana, el Gobierno llevó al Congreso de los Diputados la convalidación del decreto ómnibus en el que volvió a mezclar medidas tan dispares como el decreto antidesahucios y la revalorización de las pensiones. El voto en contra de PP y Junts supuso una nueva derrota parlamentaria para Pedro Sánchez y una pequeña victoria para los propietarios de vivienda en nuestro país.

Ahora, la caída del decreto antidesahucios, que el Ejecutivo pretendía prorrogar durante todo 2026, supone la reactivación de miles de desahucios paralizados desde 2020. Esta situación ha indignado a los defensores de okupas e inquiokupas, como es el caso de Irene Montero.

La eurodiputada de Podemos atacó la semana pasada a una propietaria particular que celebraba el fin del polémico decreto. Se trata de Kathy Díaz, que tras años intentando echar a su inquiokupa de casa, fundó la "Asociación de propietarios de viviendas contra la inseguridad jurídica".

"No puedo explicar con palabras lo que han sido estos casi 6 años. Las noches sin dormir. La ansiedad constante (...) He vivido con miedo, con culpa impuesta, con la certeza diaria de que mi esfuerzo, mi trabajo y mi vida no valía nada frente a un decreto injusto que me convirtió en escudo social obligatorio. Hoy, por primera vez, he sentido que la pesadilla empezaba a terminar. No devuelve todo lo perdido. No borra el daño. No compensa el sufrimiento. Pero pone fin a una etapa de abuso normalizado. Y eso, para quien lo ha vivido, es inmenso" expresaba en la red social X esta afectada por la inquiokupación el mismo día que el Congreso hacía caer el decreto.

Pero el alivio de esta propietaria indignó a Irene Montero, que respondió a su publicación llamando "rentista" a Kathy. También acusó a los defensores de la propiedad privada de "perder el norte" y de "dejar a 60.000 familias sin techo" con el no al texto del Gobierno.

La propietaria, a la que entrevistó Libre Mercado hace más de un año, no dudó en contestar a Montero. "La suma de mis dos únicas viviendas no alcanza ni de lejos el valor del chalet desde el que tú das lecciones" respondió.

Irene, la suma de mis dos únicas viviendas no alcanza ni de lejos el valor del chalé desde el que tú das lecciones. No soy rentista, no tengo fondos, no especulo. Soy una ciudadana a la que el Estado obligó durante casi 6 años a hacer de escudo social sin compensación. No… — tengo una inkiocupa! (@kdrbcn) January 28, 2026

Díaz alquiló su casa por tan solo 300 euros para que no se la ocuparan, y resulta que su inquilina se convirtió en inquiokupa durante más de cinco años. En un vídeo también ha decidido mostrar a Irene Montero el deplorable estado en el que su inquiokupa dejó su vivienda al marcharse tras años de impagos.

Además de esta mujer, numerosas afectadas por el decreto antidesahucios han querido contestar a la exministra de Igualdad en un vídeo. "Hola, Irene Montero" comienzan diciendo para después contar a la eurodiputada su calvario.

Vamos a defender siempre la seguridad jurídica por mucha bilis y rabia que suelte @IreneMontero

Y si quiere, que acoja ella en su chalet de Galapagar a uno de los vulnerables.

No nosotros https://t.co/TcsvWiw2Xv pic.twitter.com/lmhxAhcxAf — APROVIJ (@APROVIJ) January 28, 2026

Sonia, Pilar, Paqui...

Sonia, "con un inquilino moroso desde 2020 que no paga ni quiere irse" espeta a Montero que "como comprenderás, que se paralice el decreto antidesahucios me va a poder permitir recuperar lo que es mío y me ha costado tanto conseguir. No tienes ni idea del sufrimiento que es estar años sin poder recuperar tu propiedad. Mi piso era de 450 euros en Vigo. Para que luego me llames a la cara rentista, ¡imbécil!".

"Hola, Irene, soy Pilar. Después de ver a Sonia, te pasas por Coruña y te enseño el embargo que me querían hacer de mi pensión por dejar de pagar el agua a mi inquilina. 370 euros al mes me tenía que pagar en el centro de Coruña, pero prefirió acogerse a lo de la vulnerabilidad" cuenta la jubilada.

"Hola, Irene. Cuando quieras vienes por Gijón y me dices si he perdido el norte. Mi inquilina me dejó de pagar en el 2022. Con un piso de 450 euros, le dieron una ayuda al alquiler, se la dieron, y solo tenía que pagar 225 euros, pero pensó que era mejor no pagar. Y así seguimos. Cuando quieras puedes venir, y decirme dónde está el norte" responde Silvia.

"Hola, Irene. Soy la Paqui, una pensionista y rentista, como tú nos llamas, que tuve que acampar en la puerta de la casa de mi difunta madre porque tenía unos inquilinos que ni pagaban ni se querían ir gracias al decreto que tú defiendes. ¿Y tú eres la que defiendes a los pensionistas? No me hagas reír" relata otra jubilada.

"Hola, Irene. Dices en tu miserable tuit, que os lo van a quitar todo ¿todo qué, alma de cántaro? ¿mi piso privado?" se pregunta Virginia. "A mí los inquilinos morosos, inquiokupas, me han quitado mucho, pero sobre todo, salud mental. He tenido la suerte de recuperar mi vivienda tras cuatro años, pero yo he cerrado mi vivienda. Por si te preguntas por qué hay poca oferta de vivienda en alquiler. Yo no te lo voy a contar: por gente como tú, que apoya leyes que asustan a los propietarios. Flaco favor le estás haciendo a los inquilinos de España"