Alerta por la estafa del Bizum "por error": así actúan los delincuentes

Recibir un Bizum de una persona desconocida puede parecer un simple error, pero en muchos casos se trata de una estafa. Los ciberdelincuentes utilizan este método para engañar a las víctimas y quedarse con el dinero aprovechándose de su buena fe.

El fraude comienza cuando una persona recibe un ingreso inesperado a través de Bizum. Poco después, el supuesto remitente contacta con la víctima asegurando que se ha equivocado y solicita que se le devuelva el dinero. Sin embargo, ese importe suele proceder de una cuenta robada o comprometida, por lo que, si se realiza la devolución, la víctima puede perder el dinero.

Los expertos en seguridad recomiendan no devolver nunca un Bizum a desconocidos ni realizar movimientos sin consultar previamente con el banco. La forma correcta de actuar es contactar con la entidad bancaria para que gestione la incidencia de manera segura y evite posibles pérdidas económicas, detectando el fraude y anulando la operación original.

En caso de haber sido víctima de esta estafa, aconsejan actuar con rapidez, revisar los movimientos de la cuenta – por si hubiese otro tipo de movimientos extraños –, informar al banco y denunciar los hechos ante las autoridades.