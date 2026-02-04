El Gobierno ha aprobado en Consejo de Ministros este martes las medidas que no logró sacar adelante la semana pasada en el Congreso de los Diputados tras dividir en dos decretos el documento que presentó ante la Cámara Baja. De esta forma, el Ejecutivo ha desvinculado la revalorización de las pensiones y el decreto antidesahucios que, de facto, incluye medidas que beneficiarán a los inquiokupas y dejará desamparados a los propietarios.

No obstante, en estos decretos se incluyen otras medidas de carácter social y laboral. Como hemos publicado en Libre Mercado, se decreta la revalorización del 11,4% del ingreso mínimo vital y el límite máximo de cotización en los 5.101,20 euros, así como la actualización de la cotización del ME. Pero, entre el conjunto de medidas aprobadas, destaca también la deducción en el IRPF que los españoles podrán aplicar por obras de mejora de la eficiencia energética de viviendas, que puede llegar hasta los 9.000 euros.

Deducción de 9.000 euros

La semana pasada, el voto negativo de PP, Junts, Vox y UPN rechazaron el decreto ómnibus del Gobierno, donde se establecía la prórroga de distintas medidas de protección social. De este modo, no sólo se incluían iniciativas en materia tributaria y laboral, sino también otras muchas medidas, como la ampliación de la aplicación de la deducción en el IRPF vinculada a la eficiencia energética de las viviendas.

De este modo, el Ejecutivo justificaba esta iniciativa alegando la necesidad de mejorar la eficiencia energética de los edificios. "Su próximo vencimiento podría penalizar a sus beneficiarios y desincentivar la puesta en marcha o continuación de proyectos para poder acometer tales obras que permiten reducir el consumo de energía primaria no renovable o la demanda de calefacción o de refrigeración en las viviendas", se indicaba al respecto.

Así las cosas, el artículo 14 del decreto modificaba la ley del IRPF, introduciendo una nueva disposición adicional relativa a la deducción por obras de mejora de la eficiencia energética de las viviendas. Concretamente, se establecía una deducción de hasta el 20% de la cantidad requerida para aquellos que, entre octubre de 2021 y diciembre de 2026, hubieran llevado a cabo obras para la reducción de la demanda de calefacción y refrigeración de su vivienda, siendo la base máxima anual de esta deducción de hasta 5.000 euros anuales.

Del mismo modo, se establecía una deducción de hasta el 40% de lo exigido para los contribuyentes que en este mismo período hubieran realizado obras, ya fuera en su vivienda de uso habitual o un inmueble arrendado, para la mejora en el consumo de energía primaria no renovable, con una base máxima anual de hasta 7.500 euros anuales.

Además, se incluía también la posibilidad de deducirse hasta un 60% de la cantidad exigida en el caso de haber realizado obras de rehabilitación energética en viviendas ubicadas en "edificios de uso predominante residencial", siendo la base máxima anual de esta deducción de hasta 5.000 euros anuales. Así, se añadía al respecto que "las cantidades satisfechas no deducidas por exceder de la base máxima anual de deducción podrán deducirse, con el mismo límite, en los cuatro ejercicios siguientes, sin que en ningún caso la base acumulada de la deducción pueda exceder de 15.000 euros".

Todas estas medidas están incluidas entre las que ha aprobado este martes el Consejo de Ministros. En un documento remitido a la prensa, el Gobierno detalla que, entre las iniciativas de carácter tributario que establece el decreto del denominado "escudo social", se encuentra la modificación de la ley del IRPF, por lo que se establecen las deducciones anteriormente señaladas por obras de mejora de la eficiencia energética de viviendas. En consecuencia, los españoles podrán deducirse hasta 9.000 euros –el 60% de los 15.000 euros previstos–.