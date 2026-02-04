Caos en la DGT: llegan las primeras multas por la baliza V16

La polémica de la baliza V16

La implantación obligatoria de la baliza V16 desde el 1 de enero de 2026, en sustitución de los triángulos de emergencia, ha provocado una enorme polémica entre expertos y conductores por diferentes motivos.

En primer lugar, por su "homologación". Durante años se han vendido miles de balizas V16 bajo el sello de "homologadas por la DGT", pero que no tienen conectividad. Por lo tanto, estas balizas han dejado de ser legales desde el 1 de enero de 2026, por lo que muchos ciudadanos sientan que han "tirado el dinero" en un dispositivo con fecha de caducidad muy corta.

En segundo lugar, el hecho de que la baliza incorpore un GPS y una tarjeta SIM para enviar tu ubicación a la plataforma DGT 3.0 ha disparado las teorías de vigilancia y el miedo al rastreo, con el temor de que la DGT pueda usar esa conexión para tenerte localizado en todo momento e incluso multarte por exceso de velocidad de forma remota. Aunque las autoridades insisten en que la baliza es anónima y solo emite señal cuando el usuario la activa manualmente en caso de emergencia, fallos recientes de seguridad (donde algunas ubicaciones reales quedaron expuestas en mapas públicos en internet) han alimentado la desconfianza. En relación a esto, también hay suspicacia sobre que el conductor que activa la baliza puede quedar expuesto a robos y atracos por parte de terceras personas.

En tercer lugar, también han provocado controversia los intereses económicos detrás de la medida, tanto el hecho de que la empresa que inventó y patentó el concepto original recibió importantes subvenciones públicas y ha visto dispararse sus beneficios, como a si la obligatoriedad responde exclusivamente a la seguridad o si hay un afán recaudatorio para las empresas tecnológicas y de telecomunicaciones (la conectividad está incluida por 12 años).

Por último, las mayores polémicas se centran en su eficacia técnica: la duración de las baterías (algunas balizas sólo duran media hora, tiempo inferior al que tarda una grúa en llegar) y, sobre todo, la escasa visibilidad de la baliza, inferior a la luz que emiten los intermitentes de los vehículos.