El Gobierno asegura que cada inmigrante regularizado pagará 3.300 euros de IRPF pero no explica de dónde sale la cifra

El Consejo de Ministros autorizó el pasado 27 de enero la tramitación con carácter urgente de un real decreto para "llevar a cabo un proceso de regularización extraordinaria de personas extranjeras que ya se encuentran en España". Dicha regularización podría afectar a más de 800.000 inmigrantes ilegales (según Funcas), tal y como ya hemos explicado recientemente en Libre Mercado.

Ante esta situación, el Gobierno está tratando de justificar esta regularización masiva de inmigrantes aludiendo a la supuesta contribución fiscal de estos inmigrantes ilegales. Desde la cuenta oficial de La Moncloa se lanzan este tipo de argumentarios:

"Las personas migrantes sí pagan impuestos. Al estar ya en España, ya pagan impuestos indirectos como el IVA. Tener papeles permitirá también la aportación a través de otros impuestos como IRPF: se estiman 3.300 euros por persona".

Siendo cierto que los inmigrantes (legales o ilegales) pagan el IVA, como también lo hacen los turistas, y no por ello se les concede la posibilidad de obtener la nacionalidad, lo que no parece posible es que los inmigrantes ilegales que van a ser regularizados vayan a pasar a aportar 3.300 euros de media en concepto de IRPF.

A este respecto se han pronunciado algunos economistas como Francisco de la Torre, que además es inspector de Hacienda del Estado, expresando lo siguiente en su cuenta de X (Twitter):

Un comentario: como argumento para legalizar una situación no me convence el argumento de que "así pagarán impuestos". Pero, puestos a hacer números, intentemos ser serios: ¿Nos creemos, de verdad, que un inmigrante regularizado va a tributar de media, 3.300 euros de media en el… https://t.co/MMYv5KPPxF — Francisco d la Torre (@frdelatorre) February 1, 2026

Tal y como explica el economista, los inmigrantes ilegales que van a ser regularizados tendrían que cobrar, de media, un salario de 24.200 euros brutos al año (o 2.016 euros brutos al mes en 12 pagas) para así poder pagar esos 3.300 euros de IRPF al año. En este post lo muestra a través de una captura de la Agencia Tributaria:

Aquí dejo el pantallo de lo que hay que ganar en salario para pagar 3.300 euros. He utilizado el programa de retenciones para 2026, que da una cuota igual (en ese tramo) a la que correspon de IRPF. Y eso sin hijos, minusvalías u otras circunstancias fiscales favorables... https://t.co/WHCSmrHixd pic.twitter.com/iVUgaxMn1x — Francisco d la Torre (@frdelatorre) February 1, 2026

La supuesta aportación de 3.300 euros es algo que se antoja difícil de creer, bien sea porque implicaría que todos estos inmigrantes ilegales estuvieran trabajando, o que los que trabajan pasasen a pagar tanto de IRPF que sirviera para compensar a los que no trabajan. Por regla general, si trabajan en situación irregular no lo estarán haciendo por unos salarios superiores al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), de manera que es imposible que estos inmigrantes ilegales vayan a pagar 3.300 euros de IRPF a partir de ser regularizados.

¿De dónde sale la cifra de 3.300 euros?

Por su parte, el Gobierno no ha mostrado ningún tipo de informe donde se explique de dónde sale esa cifra de los 3.300 euros de contribución a través del IRPF de los inmigrantes que van a ser regularizados. Aquí podemos ver un documento donde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha hecho un "preguntas y respuestas" sobre este decreto de regularización masiva de inmigrantes ilegales. Como vemos, no se apoyan en ni un solo dato que respalde las afirmaciones que realizan en el post y donde pretenden dar lecciones sobre lo que es un bulo y lo que es verdad.