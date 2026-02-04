Hacienda, la gran ganadora de Pasapalabra: se llevará más de 1,2 millones del mayor bote de la historia

El programa de Pasapalabra emitirá mañana jueves el que probablemente sea el episodio más importante de su historia. Desde el programa ya se ha anunciado que será este día en el que se conozca al ganador del mayor premio en la historia del concurso, que alcanzará la cifra de 2.716.000 euros.

Este premio se lo llevarán Manu o Rosa. Estos concursantes se han convertido en dos de los participantes con mayor número de presencias en la historia del programa (436 programas por parte de Manu y 306 por parte de Rosa) y esto ha llevado a que su "duelo" sea el más repetido en la historia del programa con 306 enfrentamientos por el bote de Pasapalabra.

No obstante, aunque aún no conocemos quién será el ganador del mayor premio en la historia del programa, sí sabemos ya quién se llevará casi la mitad del premio, aunque no participe: la Agencia Tributaria. Así es, tanto si gana Manu como si gana Rosa, lo que está claro es que Hacienda se va a llevar una parte ligeramente inferior de la que se llevarán uno u otro concursante, aunque también dependerá de dónde se tribute este premio. A continuación, te vamos a contar cuánto se llevará Hacienda en función de si el ganador de Pasapalabra de este jueves es Manu o Rosa.

Vivir en Madrid tiene ventajas fiscales

Para empezar, y con independencia de quién sea el ganador, este premio de 2,7 millones de euros tiene una retención del 19% (según lo establecido en el artículo 101.7 de la Ley de IRPF). Ahora bien, Manu o Rosa tendrán que tributar de forma distinta al vivir él en Madrid y ella en Galicia, ya que los tramos de IRPF no son iguales en todas las comunidades autónomas.

Así pues, en el caso de que el ganador del concurso sea Manu, este tendría que pagar a Hacienda 654.871 euros en lo referente al tramo estatal y 552.680 euros en el tramo autonómico (Madrid), lo que vendría a ser un importe aproximado de 1.207.551 euros para la Agencia Tributaria. Por tanto, Manu obtendría de forma neta un total de 1.508.449 euros.

En el caso de que la ganadora del concurso sea Rosa, esta tendría que pagar la misma cantidad de cuota estatal (654.871 euros) pero, al ser el tipo marginal de IRPF mayor en Galicia que en Madrid, Rosa tendría que pagar 606.379 euros de cuota autonómica. Por tanto, Rosa tendría que pagar 1.261.250 euros a Hacienda y se quedaría con un total de 1.454.750 euros.

¿Por qué estas diferencias?

Las diferencias se deben a la tributación máxima en cada CCAA por el IRPF. Mientras en Madrid el tramo más alto de IRPF está en el 20,5%, en Galicia está en el 22,5%, lo que unido a un tramo estatal fijo del 24,5% hace que en Madrid se tribute al 45% y en Galicia al 47%.

Gracias a que la tributación en Madrid es menos agresiva que en el resto de España, Manu se puede quedar para sí mismo casi 54.000 euros más que Rosa por vivir ella en Galicia.

Dicho de otra forma, si Manu gana el concurso se quedará con el 55% del premio, mientras que si la ganadora es Rosa, esta se quedará con el 53% del bote de 2,7 millones de euros. Sea como sea, vemos que una vez más el gran ganador del concurso de Pasapalabra es la Agencia Tributaria, pues sin participar se lleva más de 1,2 millones de euros del trabajo de cientos de programas de Manu o Rosa.