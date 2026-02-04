Hacienda se quedará con el 43% de la subida de las pensiones más bajas

Como era de esperar, el Gobierno de Pedro Sánchez va a trocear su polémico decreto ónmibus para acabar revalorizando las pensiones. La semana pasada, el Ejecutivo llevó al Congreso de los Diputados una norma en la que volvía a mezclar medidas tan dispares como el decreto antidesahucios y la revalorización de las pensiones para este año.

No es la primera vez que el Gobierno utiliza la subida de las pensiones para aprobar al mismo tiempo otras medidas que nada tienen que ver con el colectivo de los jubilados. El año pasado, el Ejecutivo ya utilizó una argucia similar, pero ni entonces ni ahora el decreto ónmibus salió adelante provocando sendas derrotas parlamentarias de Sánchez en el Congreso.

La caída del ónmibus ha obligado al Gobierno a llevar la actualización de las pensiones en un decreto independiente al Consejo de Ministros. Así ocurrió ayer martes. Después, la norma pasará por el Congreso donde, ahora sí, se encontrará con el respaldo de la oposición y de los socios del PSOE. Este movimiento era de esperar, ya que Sánchez no piensa ser el responsable de que los más de 9 millones de jubilados que hay en España tengan algún problema con el cobro de la subida prometida.

Pensionistas, de enhorabuena

Por tanto, los pensionistas están de enhorabuena porque prácticamente tienen asegurada la subida del 2,7% en los próximos meses (es la media de la inflación de 2025). En enero ya la cobraron.

Según el Gobierno, "la revalorización supone, aproximadamente, 570 euros adicionales al año para las personas con una pensión media de jubilación, mientras que las pensiones medias del sistema aumentan en torno a 500 euros anuales. Este incremento beneficiará a los 9,4 millones de personas que reciben más de 10,4 millones de pensiones contributivas, además de las 734.900 pensiones correspondientes al Régimen de Clases Pasivas del Estado".

Y Hacienda, también...

Eso sí, otro departamento que también está de enhorabuena es el de Hacienda, que sacará una importante tajada con la revalorización a través del IRPF. Por tanto, buena parte de la subida volverá a las arcas del Estado.

El Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) ha facilitado algunos ejemplos a Libre Mercado del aumento del IRPF que supondrá para los jubilados ver actualizada su pensión.

En el caso de los jubilados que tenían una pensión de 16.320,53 euros, en 2026, pasarán a cobrar 440,65 euros más al año con la subida. Sin embargo, no es oro todo lo que reluce en esa cifra porque el Estado se queda con 189,48 euros, por lo que al beneficiario sólo le llegan 251,17 euros de esa subida.

La tabla anterior recoge todo lo que se queda Hacienda para pensiones de 18.504 euros, 20.560 euros, 22.672 euros, 24.672 euros o 26.728 euros actualizadas este año, que son las más bajas dentro de las que pagan IRPF. Vemos que en las tres pensiones más bajas, el Estado se queda con el 43% de la subida.