Isabel Rodríguez, espoleada por Silvia Intxaurrondo, insiste en intervenir la Comunidad de Madrid con el 155

En mitad de las negociaciones para que el Gobierno pueda sacar adelante sus medidas de escudo social entre las que está la modificación de la moratoria antidesahucios para satisfacer al PNV, la ministra de Vivienda, Isaabel Rodríguez ha hecho este miércoles un llamamiento a la desesperada para que Junts vote a favor asegurando que entre doce mil y trece mil inquilinos vulnerables se beneficiarían de la medida en Cataluña. Lo decía en una entrevista en TVE donde además Rodríguez ha querido mostrar su enfado por la no aplicación de su Ley de Vivienda, la cual, le da la posibilidad a las comunidades autónomas de poder declarar zonas tensionadas en sus ciudades y, por tanto, la limitación a los precios del alquiler. Pero las autonomías gobernadas por el Partido Popular se oponen a intervenir el mercado de la vivienda como el Gobierno de Pedro Sánchez pretende.

De ahí que la titular de Vivienda, Isabel Rodríguez haya admitido que ella ya le habría quitado la competencia de Vivienda a la Comunidad de Madrid. " ¿Qué cosas se me ocurren a mí? Pues a mí me encantaría intervenir con un 155 en la Comunidad de Madrid que no está asumiendo sus competencias en materia de vivienda, pero no tengo una mayoría en el Senado como para hacerlo", ha dicho. Aunque no es la primera vez que deja caer la amenaza. El pasado mes de octubre, ya dijo en otra entrevista que "si tuviera mayoría en el Senado plantearía un 155 para la competencia en Vivienda de la Comunidad de Madrid" ya que según reprochó "es imposible que un madrileño medio acceda a una vivienda y eso se lo debe a Díaz Ayuso". Algo a lo que se sumaron otros ministros del Gobierno tal y como contamos en Libertad Digital.

Silvia Intxaurrondo insiste en que el Ministerio haga algo

Lo más sorprendente de sus palabras no es la idea en sí de aplicar el artículo 155 de la Carta Magna a las comunidades que teniendo la competencia de vivienda, no ceden ante el afán intervencionista del Ejecutivo de Pedro Sánchez, sino el enfoque dado por la periodista que realizaba la entrevista en TVE. La presentadora Silvia Intxaurrondo le ha preguntado hasta en tres ocasiones si el Gobierno no puede hacer nada para obligar a cumplir la ley. "¿Por qué no se buscan soluciones desde el Gobierno de España que eliminen esa variables desde el primer momento? Es decir que no haga falta pasar por la aplicación o por que la derecha le dé su apoyo", preguntaba. A lo que la propia ministra ha tenido que responder con responsabilidad: "bueno, estamos en un Estado de Derecho donde tenemos una ley, que es la ley de Vivienda…", a lo que Intxaurrondo la interrumpe para seguir con su idea: "No, pero le hablo de buscar otra solución pero desde el principio porque si usted dice que las comunidades del PP no la van a apoyar...", insistía la entrevistadora. Acto seguido Rodríguez respondía que están sorteando a la oposición porque ya hay comunidades del Partido Popular que se han prestado "pero yo, como demócrata, tengo que cumplir la ley, respetarla, y respetar el marco constitucional", le recordaba. Y, de nuevo, la periodista le insistía: "pero más allá de la ley de vivienda, Ministra"… Justo en ese instante es cuando Isabel Rodríguez ha explicado que ella ya habría aplicado el 155 a algunas autonomías pero no puede.